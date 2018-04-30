Ojenin içine sarımsak koyun mucizeyi görün

Çoğu kadın, sağlıklı, bakımlı ve uzun tırnaklara sahip olmak ister bunun için de birçok yöntem dener. Ancak ya başarılı olamaz, ya da istediğini sonucu alamaz. Size önereceğimiz bu tırnak uzatma yöntemini de belki ilk kez duymuş olabilirsiniz ancak deneyin, çünkü pişman olmayacaksınız.
Mucize sonuçlar elde edebilirsiniz
Tırnakların uzamamasının birçok nedeni olabilir. Bağışıklık sisteminin zayıf düşmesi, kansızlık, düzensiz ve sağlıksız beslenme gibi birçok neden tırnaklarınızın uzamasına engel olabilir. Öncelikle bu sorunun kaynağını bulup çözüm aramalısınız. Sonrasında ise doğal yöntemlerle tırnaklarınızı kolay şekilde uzatabilirsiniz.
Günde en az 2 litre su içmek de tırnaklarınızın uzamasını olumlu yönde etkileyecektir.
Tırnaklarınızın uzamamasının önündeki bir engelde çoğunlukla tırnak mantarı olabilir. Tırnak mantarı ellerinizi istediğiniz kadar temizleseniz de tırnak altında yaşamaya devam eder. Tırnakların uzamasına neden olan canlı hücrelerin yaşamasının önünde engel oluştururlar. Bu noktada güçlü bir antiseptik işinize yarayacaktır. Bu antiseptik doğal bir besin olan sarımsaktır. Sarımsakla hazırlayacağınız tırnak cilası tırnaklarınızın sağlıklı şekilde uzamasına fayda sağlayacaktır.
İşte doğal olarak hazırlanan sarımsaklı tırnak cilası;
Birkaç diş sarımsağı ezin ve tırnak cilanızın içine koyun. Sarımsakları koyduğunuz ojeyi karanlık, oda sıcaklığında bir yerde 7-8 gün bekletin. Şişeyi her gün çalkalayın. Bir haftalık sürenin bitiminden sonra ojenizi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu arada sarımsak kokusunu sevmeyenler bir uyarımız olacak. Ojenin kapağı açıldığında sarımsak kokusunu duyabilirsiniz ancak sürdüğünüzde bu koku kalmayacaktır.
Tırnaklarınıza iyi gelecek başka bir yöntem de beyaz sirkedir.
Plastik ve geniş bir kaba tırnaklarınızı içinde bekletmeye yetecek kadar beyaz sirke koyun. Ellerinizi sıra ile sirkenin içine sokarak 3-5 dakika arası bekletin. Diğer elinizle de kabı sabit tutmaya çalışın.
Ellerinizden sirke kokusunu çıkarmak için ellerinizi yıkayın ve kurulayın. Tırnak çevresindeki ölü deriyi keserek değil törpü ile törpüleyerek yok edin.
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