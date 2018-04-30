KADIN

Ojenin içine sarımsak koyun mucizeyi görün

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
BAKIM HABERLERİ  | 30.04.2018 09:00 | Son Güncelleme

Uzun tırnaklara sahip olmak isteyen kadınlara sıra dışı bir öneri. Sarımsakla tırnak uzatma.

Ojenin içine sarımsak koyun mucizeyi görün

Çoğu kadın, sağlıklı, bakımlı ve uzun tırnaklara sahip olmak ister bunun için de birçok yöntem dener. Ancak ya başarılı olamaz, ya da istediğini sonucu alamaz. Size önereceğimiz bu tırnak uzatma yöntemini de belki ilk kez duymuş olabilirsiniz ancak deneyin, çünkü pişman olmayacaksınız.

Mucize sonuçlar elde edebilirsiniz

Tırnakların uzamamasının birçok nedeni olabilir. Bağışıklık sisteminin zayıf düşmesi, kansızlık, düzensiz ve sağlıksız beslenme gibi birçok neden tırnaklarınızın uzamasına engel olabilir. Öncelikle bu sorunun kaynağını bulup çözüm aramalısınız. Sonrasında ise doğal yöntemlerle tırnaklarınızı kolay şekilde uzatabilirsiniz.

Günde en az 2 litre su içmek de tırnaklarınızın uzamasını olumlu yönde etkileyecektir.

Tırnaklarınızın uzamamasının önündeki bir engelde çoğunlukla tırnak mantarı olabilir. Tırnak mantarı ellerinizi istediğiniz kadar temizleseniz de tırnak altında yaşamaya devam eder. Tırnakların uzamasına neden olan canlı hücrelerin yaşamasının önünde engel oluştururlar. Bu noktada güçlü bir antiseptik işinize yarayacaktır. Bu antiseptik doğal bir besin olan sarımsaktır. Sarımsakla hazırlayacağınız tırnak cilası tırnaklarınızın sağlıklı şekilde uzamasına fayda sağlayacaktır.

İşte doğal olarak hazırlanan sarımsaklı tırnak cilası;

Birkaç diş sarımsağı ezin ve tırnak cilanızın içine koyun. Sarımsakları koyduğunuz ojeyi karanlık, oda sıcaklığında bir yerde 7-8 gün bekletin. Şişeyi her gün çalkalayın. Bir haftalık sürenin bitiminden sonra ojenizi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu arada sarımsak kokusunu sevmeyenler bir uyarımız olacak. Ojenin kapağı açıldığında sarımsak kokusunu duyabilirsiniz ancak sürdüğünüzde bu koku kalmayacaktır.

Tırnaklarınıza iyi gelecek başka bir yöntem de beyaz sirkedir.

Plastik ve geniş bir kaba tırnaklarınızı içinde bekletmeye yetecek kadar beyaz sirke koyun. Ellerinizi sıra ile sirkenin içine sokarak 3-5 dakika arası bekletin. Diğer elinizle de kabı sabit tutmaya çalışın.

Ellerinizden sirke kokusunu çıkarmak için ellerinizi yıkayın ve kurulayın. Tırnak çevresindeki ölü deriyi keserek değil törpü ile törpüleyerek yok edin.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sarımsak ojenin içine sarımsak koymak

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Seren Serengil - Yaşar İpek'in nişanında neler yaşandı? Ünlü ismin dekoltesi damga vurdu!

Seren Serengil - Yaşar İpek'in nişanında neler yaşandı? Ünlü ismin dekoltesi damga vurdu!

Bu fotoğrafı günde kaç kez görüyorsunuz?

Bu fotoğrafı günde kaç kez görüyorsunuz?

Çocuğunuz bu şekilde oturuyorsa dikkat!

Çocuğunuz bu şekilde oturuyorsa dikkat!

Ojenin içine sarımsak koyun mucizeyi görün

Ojenin içine sarımsak koyun mucizeyi görün

İlginizi Çekebilir

Şimdi bu sivilceli halinden eser yok! Herkes sırrını merak ediyor

Şimdi bu sivilceli halinden eser yok! Herkes sırrını merak ediyor

Tertemiz bir cilt isteyenlere: Siyah noktaları kökünden söken 5 etkili yöntem

Tertemiz bir cilt isteyenlere: Siyah noktaları kökünden söken 5 etkili yöntem

Kalın kaşlar ve yoğun kirpikler için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var

Kalın kaşlar ve yoğun kirpikler için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var

Cilt bakımında zeytinyağının 7 şaşırtıcı kullanım şekli

Cilt bakımında zeytinyağının 7 şaşırtıcı kullanım şekli

Batık tüylerden nasıl kurtulursunuz?

Batık tüylerden nasıl kurtulursunuz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saç uzatan domates maskesi

Saç uzatan domates maskesi

Evinizde yapacağınız mis kokulu 5 parfüm tarifi

Evinizde yapacağınız mis kokulu 5 parfüm tarifi

2017'nin en acayip güzellik trendleri

2017'nin en acayip güzellik trendleri

Regl döneminde saçınıza bunları yapmayın!

Regl döneminde saçınıza bunları yapmayın!

Bir Arap güzellik salonundan inanılmaz kaş alma uygulamaları

Bir Arap güzellik salonundan inanılmaz kaş alma uygulamaları

Kalın kaşlarda harikalar yaratan kaş tasarımcısı

Kalın kaşlarda harikalar yaratan kaş tasarımcısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.