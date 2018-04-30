Ojenin içine sarımsak koyun mucizeyi görün

Çoğu kadın, sağlıklı, bakımlı ve uzun tırnaklara sahip olmak ister bunun için de birçok yöntem dener. Ancak ya başarılı olamaz, ya da istediğini sonucu alamaz. Size önereceğimiz bu tırnak uzatma yöntemini de belki ilk kez duymuş olabilirsiniz ancak deneyin, çünkü pişman olmayacaksınız.

Mucize sonuçlar elde edebilirsiniz

Tırnakların uzamamasının birçok nedeni olabilir. Bağışıklık sisteminin zayıf düşmesi, kansızlık, düzensiz ve sağlıksız beslenme gibi birçok neden tırnaklarınızın uzamasına engel olabilir. Öncelikle bu sorunun kaynağını bulup çözüm aramalısınız. Sonrasında ise doğal yöntemlerle tırnaklarınızı kolay şekilde uzatabilirsiniz.

Günde en az 2 litre su içmek de tırnaklarınızın uzamasını olumlu yönde etkileyecektir.

Tırnaklarınızın uzamamasının önündeki bir engelde çoğunlukla tırnak mantarı olabilir. Tırnak mantarı ellerinizi istediğiniz kadar temizleseniz de tırnak altında yaşamaya devam eder. Tırnakların uzamasına neden olan canlı hücrelerin yaşamasının önünde engel oluştururlar. Bu noktada güçlü bir antiseptik işinize yarayacaktır. Bu antiseptik doğal bir besin olan sarımsaktır. Sarımsakla hazırlayacağınız tırnak cilası tırnaklarınızın sağlıklı şekilde uzamasına fayda sağlayacaktır.