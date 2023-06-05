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Okan Buruk'tan basın toplantısına çıkmayı reddeden Jorge Jesus'a olay sözler!

05.06.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşısındaki galibiyetiyle ilan eden Galatasaray, ligi ezeli rakip Fenerbahçe karşısında alınan 3-0 galibiyetiyle noktalarken taraftarını adeta mest etti. Rakibini ligin ilk yarısında da aynı skorla mağlup eden Sarı-Kırmızılılar'da büyük sevinç yaşanırken, Fenerbahçe teknik patron Jesus maç sonu basın toplantısına çıkmadı. Okan Buruk ise bu durum sonrası Jesus için sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan basın toplantısına çıkmayı reddeden Jorge Jesus'a olay sözler!

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederken, hem alınan şampiyonluk hem de derbi galibiyetiyle taraftar adeeta mest olmuş durumda. Gece geç saatlere kadar şampiyonluk kutlamaları devam ederken, Fenerbahçe cephesinde ise bu durumun tam tersi olarak büyük bir hüzün hakim...

Ligin hem ilk yarısında hem de ikinci yarısında rakibine 3-0'lık skorla mağlup olan Sarı-Lacivertli ekipte Jorge Jesus karşılaşmanın ardından aldığı beklenmedik kararla maç sonu basın toplantısına çıkmayacağını duyururken herkesi şaşırtmıştı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Portekizli çalıştırıcıya sert bir eleştiri geldi.

"HAK EDEN KAZANDI"

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"Teknik direktör olarak Galatasaray'da ilk kupam. Kazandığım toplam kupa sayısını hatırlamıyorum. 2023'te 23. şampiyonluk ve 3-0 ile kazandık. 3'lerin devam ettiği bir sene oldu." diyerek sözlerine başlayan Buruk, "İyi olan kazandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe de puan ortalamasıyla başarılıydı. Onlar da ikincilik mücadelesi veriyor. Galatasaray olarak Türk futboluna katkı yaptık. Güzel bir sezonu, güzel bir karşılaşmayla bitirdik. Hak eden sezonu kazandı." dedi.

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"ŞAMPİYONLUK SAHADA KAZANILMADI"

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Okan Buruk, bir gazetecinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve başarılı oyuncu İsmail Yüksek'in maç önü, şampiyonluğun sahada kazanılmadığı yönündeki ifadeleri hatırlatması üzerine ise şu yanıtı verdi:

"BÜYÜK SAYGISIZLIK"

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"Keşke burada olsalardı da onlar cevap verselerdi. Kazandığınızda da, kaybettiğinizde tebrik etmeyi bileceksiniz. Basının önüne çıkmamak Türk kamuoyuna büyük saygısızlıktır. Fenerbahçe puan ortalaması olarak başarılı sezon geçirdi, Beşiktaş da aynı şekilde. Çekişmeli bir sezon oldu. Deplasmanda da burada da çok iyi bir oyunla yendik, hak edenin kazandığı bir sene oldu. Başka bir şey söylemek zor." dedi.

"TEBRİK BEKLEMİYORDUK"

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"Tebrik veya maç öncesi bir karşılama beklemiyorduk." diye sözlerine devam eden Buruk, "Galatasaray olarak gururluyuz. Bugün eski hocam buradaydı oyundan övgü ile bahsetti. Bu da özellikle benim için önemliydi" şeklinde cevap verdi.


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