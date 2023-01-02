Okul bahçesinde vahşet! Kalbinden bıçaklanan öğrenci kanlar içinde yere yığıldı

Elazığ'ın Palu ilçesindeki bir okulun bahçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 17 yaşlarındaki iki öğrenci arasında çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Öğrencinin karnına ve kalbine aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldığı olayda arkadaşını bıçaklayan öğrenci yakalanarak gözaltına alındı. İşte okul bahçesindeki kan donduran cinayetin ayrıntıları...

OKULUN ARKA BAHÇESİNDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 12. sınıf öğrencileri 17 yaşındaki E.D. ve 17 yaşındaki Ş.K. arasında okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaraladı. E.D., karnına ve kalbine aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Öğrenciye ilk müdahale okul yönetimi ve öğretmenler tarafından yapılırken ihbar üzerine okula polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

E.D. ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak öğrenci, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşını bıçaklayan Ş.K. ise polis yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (AA/İHA)