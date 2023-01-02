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Taksicinin planı suya düştü! Anında vazgeçti, taksimetreyi açma kararı aldı: "İyi yaptınız, çok güzel yaptınız, yapacak bir şey yok"

02.01.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksici kamerayla görüntülendiğini fark edince şaşkına uğrayıp "Yapacak bir şey yok o zaman" dedi. Taksimetreyi açmadan, yolcuları kendi teklif ettiği fiyattan götürme planı suya düştü. Yılbaşı gecesi İstanbul'un Taksim ilçesinde yaşanan olayda yolcular taksicinin "100 liraya götürürüm, kabul etmezseniz başka taksiye" çıkışına taksiciyi ses ve görüntüyle kaydettiği yanıtını verince şoförün tepkisi bakın ne oldu...

Taksicinin görüntülendiğini öğrenince taksimetreyi açma kararı aldığı anlar sosyal medyada da gündem oldu. Yolcuların her zaman gittikleri adres için taksi ücretinin 50 TL olmasına rağmen taksi şoförünün 100 TL istemesi üzerine dikkat çeken o anlar saniye saniye görüntülendi.

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YILBAŞI GECESİ EVE DÖNÜYORLARDI

Yılbaşı gecesi Taksim'de bir süre dolaşan Metin Oktay Çoban ve arkadaşı, evlerine gitmek için Galata Kulesi Yüksek Kaldırım Caddesi'nden taksiye bindi. Çoban ve arkadaşı gidecekleri adresi şoföre söyledi.

"100 LİRAYA GÖTÜRÜRÜM, KABUL ETMEZSENİZ BAŞKA TAKSİYE"

Taksi şoförü, yolculara "Dediğim gibi, 100 liraya götürürüm. Kabul ederseniz götüreyim" diyerek kabul etmezlerse başka bir taksiye binmelerini söyledi. Yolcular gidecekleri adresi her zaman kullandıklarını ve taksi ücretinin 50 lira olduğunu söyledi. Taksicinin kendilerini götürmeyeceğini anlayan yolcular cep telefonu ile taksiciyi görüntülemeye başladı.

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"YAPACAK BİR ŞEY YOK O ZAMAN"

Yolcuların, kendisini görüntülediklerini söylemesi üzerine taksi şoförü "Bizi mi kaydediyorsun? Demek öyle bir şey yaptın. İyi yaptınız, çok güzel yaptınız, yapacak bir şey yok o zaman" dedi.

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GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ FARK EDİNCE TAKSİMETRE TARİFESİNDEN GÖTÜRDÜ

Yolcuların, aldıkları cep telefonu kaydında 'İstanbul'da taksilere cep telefonu ile görüntü ve ses kaydı almadan binemediklerini' söyledikleri anlar da yer aldı. 

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Bu anlardan sonra taksicinin yolcuları gidecekleri yere taksimetre tarifesi üzerinden götürdüğü öğrenildi.

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(DHA)

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