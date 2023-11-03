Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Okula gitmek için her gün hayatlarını riske atıyorlar! Timsahların istila ettiği nehrin üzerindeki borudan yürüyerek geçiyorlar

    Okula gitmek için her gün hayatlarını riske atıyorlar! Timsahların istila ettiği nehrin üzerindeki borudan yürüyerek geçiyorlar

    03.11.2023 14:31 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kolombiya'nın Santa Marta sahil kenti yakınlarındaki Villa Leidy'de 70'ten fazla öğrenci her gün okula gidebilmek için timsahlarla dolu bir nehri aşmak zorunda. Nehrin üzerinde öğrencilerin geçebileceği herhangi bir köprü bulunmazken çocuklar iki kıyı arasındaki ipin üzerinde yürüyerek zorlu yolu tamamlıyorlar.

    Kolombiya'nın Santa Marta sahil kenti yakınlarındaki Villa Leidy'de okula gitmek isteyen 70 öğrenci her gün timsahlarla dolu Gaira Nehri'ni aşmak zorunda. Ancak öğrenciler nehrin üzerinde sağlam bir köprü bulunmadığı için tüm şehre su sağlayan boruların üzerinden halatlara tutunarak geçiyorlar.

    3

    HERKES BU YÖNTEMİ KULLANIYOR

    4

    Öğrencilerin yanı sıra köyde yaşayanlarda herhangi bir yere gitmek için bu su boruları ve halatları kullanmak zorunda. Dorisa Fadul yerel basına verdiği demeçte bölgeye bir köprü yapılmasını istediklerini dile getirerek, "Önceki köprü bizim çabalarımızla inşa edilmişti ancak bu yılın Ocak ayında bozulmaya başladı. Bu kendimizin yaptığı ahşap bir köprüydü ve 1 Temmuz'da tamamen çöktü. Herkes köyü terk etmek isterse içme suyu sağlayan boruyu kullanmak zorunda. Çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar ve herkes..." ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    15 yaşındaki kızını fuhuşa zorlayan anne yakalandı! Savunması şaşkına çevirdi

    15 yaşındaki kızını fuhuşa zorlayan anne yakalandı! Savunması şaşkına çevirdi

     14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

    14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

     26 yaşındaki kadın duşta kayıp düştü! Hastanede enfeksiyon...

    26 yaşındaki kadın duşta kayıp düştü! Hastanede enfeksiyon...

     Gökten para yağdırdı! Binlerce kişi topladı

    Gökten para yağdırdı! Binlerce kişi topladı

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı 2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı
    "Ben bir şey öğrendim" diyerek annesinin önünde twerk yaptı"Ben bir şey öğrendim" diyerek annesinin önünde twerk yaptı
    İki öğrenciyi öpüşmeye zorladı! "Öğrenmek için buradalar" dediİki öğrenciyi öpüşmeye zorladı! "Öğrenmek için buradalar" dedi
    Anahtar Kelimeler:
    Kolombiya okul timsah

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

    34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

    Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

    Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

    Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

    Skandal anlar! Kadın yolcunun eteğinin altını fotoğrafladı

    Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

    Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

    Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

    Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.