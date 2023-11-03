Okula gitmek için her gün hayatlarını riske atıyorlar! Timsahların istila ettiği nehrin üzerindeki borudan yürüyerek geçiyorlar

Kolombiya'nın Santa Marta sahil kenti yakınlarındaki Villa Leidy'de okula gitmek isteyen 70 öğrenci her gün timsahlarla dolu Gaira Nehri'ni aşmak zorunda. Ancak öğrenciler nehrin üzerinde sağlam bir köprü bulunmadığı için tüm şehre su sağlayan boruların üzerinden halatlara tutunarak geçiyorlar.

HERKES BU YÖNTEMİ KULLANIYOR

Öğrencilerin yanı sıra köyde yaşayanlarda herhangi bir yere gitmek için bu su boruları ve halatları kullanmak zorunda. Dorisa Fadul yerel basına verdiği demeçte bölgeye bir köprü yapılmasını istediklerini dile getirerek, "Önceki köprü bizim çabalarımızla inşa edilmişti ancak bu yılın Ocak ayında bozulmaya başladı. Bu kendimizin yaptığı ahşap bir köprüydü ve 1 Temmuz'da tamamen çöktü. Herkes köyü terk etmek isterse içme suyu sağlayan boruyu kullanmak zorunda. Çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar ve herkes..." ifadelerini kullandı.