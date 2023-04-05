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Okulda skandal! Öğrencilerine ‘seks’ anketi doldurmaya zorladı... Bekaret ve sütyen bedeni sorusu tepki çekti

05.04.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık’ın Derbyshire bölgesinde yaşanan bir olay yerel basında geniş yankı uyandırdı. Wirksworth'taki Anthony Gell Okulu'nda çalışan 27 yaşındaki Kevin Doxey isimli bir öğretmen kız öğrencilerine uygunsuz sorular sorduğu için tepkilere neden oldu. Doxey’in öğrencilerini ‘seks’ anketini doldurmaya zorlamasının ortaya çıkması üzerine Doxey görevinden uzaklaştırıldı.

Okulda skandal! Öğrencilerine ‘seks’ anketi doldurmaya zorladı... Bekaret ve sütyen bedeni sorusu tepki çekti

Birleşik Krallık’ta bir öğretmenin kız öğrencilerine yönelik olarak yaptığı uygunsuz hareketler tepkilerin odağına yerleşti. 27 yaşındaki Kevin Doxey isimli öğretmenin kız öğrencilere sütyen bedenlerini ve bakire olup olmadıklarını öğrenmek için bir ‘seks’ anketi doldurmaya zorladığı ortaya çıktı. Kız öğrencilerin durumu şikayet etmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Doxey, çıkartıldığı mahkemede suçunu itiraf etti.

TANIKLARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKARTTI

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Davayı yürüten Laura Blackband, "Okulda öğrenci olan dört kızın Snapchat bilgilerini ele geçirdik ve her birine bir dizi cinsel içerikli mesaj gönderdiğini fark ettik. Öğrencilerini cinsel yönelikli sorulardan oluşan bir anketi cevaplamaya zorladığını mesajlaşmalarda da gördük” dedi.

Derby Crown Mahkemesi'nde , Kevin Doxey bir öğrencisiyle dört kez cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. Mahkemede yer alan ifadelere göre Doxey’in 10 yıl boyunca cinsel suçlular listesinde yer almasına ve öğretmenlik mesleğinden men edilmesine karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Birleşik Krallık Cinsellik anket

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