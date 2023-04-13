Komşular birbirlerine girdi! Pantolonunun düşmesine aldırış etmeden saç saça baş başa kavga ettiler

İngiltere’de bir sitenin bahçesinde yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Olaya tanık olan bir komşu tarafından çekilen görüntülerde iki kadının birinin su dolu kovayla diğerinin üzerine doğru yürüdüğü anlar kaydedildi. Elindeki kovadaki suyu diğerine üzerine doğru attıktan sonra kadınlar arasındaki sözlü tartışma bir anda fiziksel müdahaleye dönüştü.
Kadınlar arasındaki tartışma şiddetlenince ortalık bir anda karıştı. Birbirlerinin saçlarını çeken ve yumruklar savuran kadınlardan birinin kavganın şiddetiyle pantolonu düştü.
Pantolonunu kaldırmak için fırsat bulamayan kadın kavga esnasında yere düşünce kalçası göründü. O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.