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  4. Komşular birbirlerine girdi! Pantolonunun düşmesine aldırış etmeden saç saça baş başa kavga ettiler

Komşular birbirlerine girdi! Pantolonunun düşmesine aldırış etmeden saç saça baş başa kavga ettiler

13.04.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Greenock bölgesinde bir sitenin bahçesindeki olay sitede yaşayanları şaşkına çevirdi. İki komşu kadın arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi. Kadınlardan biri diğerine elindeki su dolu kovayı fırlatırken saç saça baş başa kavga tutuştular. Kavga anlarından ismi açıklanmayan kadınlardan diğeri pantolonunun düşmesine aldırış etmeden kavgaya devam etti.

Komşular birbirlerine girdi! Pantolonunun düşmesine aldırış etmeden saç saça baş başa kavga ettiler

İngiltere’de bir sitenin bahçesinde yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Olaya tanık olan bir komşu tarafından çekilen görüntülerde iki kadının birinin su dolu kovayla diğerinin üzerine doğru yürüdüğü anlar kaydedildi. Elindeki kovadaki suyu diğerine üzerine doğru attıktan sonra kadınlar arasındaki sözlü tartışma bir anda fiziksel müdahaleye dönüştü.

KENDİLERİNİ KAYBETTİLER

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Kadınlar arasındaki tartışma şiddetlenince ortalık bir anda karıştı. Birbirlerinin saçlarını çeken ve yumruklar savuran kadınlardan birinin kavganın şiddetiyle pantolonu düştü.

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Pantolonunu kaldırmak için fırsat bulamayan kadın kavga esnasında yere düşünce kalçası göründü. O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

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İngiltere kavga

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