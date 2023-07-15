Ölen annesinin sesini taklit ederek aylarca babasını dolandırdı! Tüm parayı kendi hesabına aktardı

İngiltere’nin Northamtonshire bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki Daniel Cuthbert isimli bir adam annesinin vefatının ardından babasının yas sürecini fırsat bilerek 14 aylık süreçte ailesinin tüm mal varlığını kendi üzerine aktarmayı başardı. Cuthbert’in ölen annesinin sesine benzeyen bir kadın sesini ve babasını taklit ederek defalarca telefon bankacılığı üzerinden ebeveynlerinin hesabında bulunan parayı kendisine aktardığı ortaya çıktı.

BORÇLARI YÜZÜNDEN EVİNİ KAYBETTİ

Lancs Live’da yer alan habere göre babası adına kredi çeken Cuthbert’in babası kendisine gelen haciz telefonu üzerine durumdan haberdar oldu. Borçları yüzünden babası evini kaybederken Cuthbert çıkartıldığı mahkemede dolandırıcılık suçundan tutuklandı.