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16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı! Ölüm nedeni “aşırı susuzluk” olarak açıklandı

04.07.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Kristel Candelario isimli bir kadın 16 aylık yeni yürümeye başlayan bebeğini evde tek başına bırakarak tatile gitti. 10 günlük Porto Riko tatilinin dönüşünde evde bebeğinin cansız bedeniyle karşılaşan anne cinayetle suçlanarak tutuklandı.

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı! Ölüm nedeni “aşırı susuzluk” olarak açıklandı

31 yaşındaki anne Kristel Candelario, 16 aylık kızı Jailyn Candelario’yu evde yalnız başına bırakarak 10 günlüğüne Porto Riko tatiline gitti. Tatil dönüşünde çocuğunun cansız bedenini bulan anne durumu polise haber verdi. Eve geldiğinde çocuğunun tepkisiz bir şekilde yerde yattığını söyleyen anne sorgusunda 10 günlük tatili sırasında küçük kızını yalnız bıraktığını itiraf etti.

OTOPSİ RAPORU DA DOĞRULADI

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Polisler olaya ilişkin olarak yaptıkları basın açıklamasında küçük kızın bedeninde herhangi bir darp izine rastlanmadığını söylediler.

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Otopsi raporunda ise küçük kızın aşırı susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Raporun ardından anne Kristel Candelario cinayette suçlanarak tutuklandı.

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Amerika tatil bebek

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