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    4. Ölen karısının cansız bedeniyle günlerce yaşadı! Cesedi yerden bile kaldırmadı... Köpeklerin ayaklarını kemirmesine izin verdi

    Ölen karısının cansız bedeniyle günlerce yaşadı! Cesedi yerden bile kaldırmadı... Köpeklerin ayaklarını kemirmesine izin verdi

    21.12.2023 08:58 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşanan kan donduran olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Panama Şehri'nden 60 yaşındaki Gary Johnson, Cumartesi günü ortaya çıkan tüyler ürpertici olayla bağlantılı olarak insan kalıntılarının uygunsuz şekilde saklanması suçuyla suçlandı.

    Ölen karısının cansız bedeniyle günlerce yaşadı! Cesedi yerden bile kaldırmadı... Köpeklerin ayaklarını kemirmesine izin verdi

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Gary Johnson isimli bir adam ölen karısının cesedini günlerce evinin zemininde çürümeye bıraktığı ve iki köpeğinin karısının cansız bedenini yemesine izin verdiği gerekçesiyle tutuklandı. Gary polisi arayarak evinde bilinmeyen bir kişinin bulunduğunu ve karısı Evamarie MacGregor'un öldüğüne inandığını söyleyince gerçek ortaya çıktı.

    OTURMA ODASININ ZEMİNİNDEN KALDIRMADI

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    Polisler olay yerine geldiğinde ön kapıyı açmayı başaramadılar ve içlerinden biri pencereden oturma odasında sırtüstü yatan, etrafı kanlar içinde yatan bir kadın gördü. Gray polislere iki köpeğinin kemirmesi nedeniyle karısının ayağının kaybolduğunu söyledi.

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    Tutuklanan Gary sorgu sırasında karısının oturma odasında yardım istediğini duyduğunu hatırladığını ancak kendisine ulaştığında karısının çoktan ölmüş olduğunu belirtti. Karısının yaklaşık 4 gün önce öldüğünü belirten Gary onu kaybetmek istemediği için oturma odasının zemininde bıraktığı ifade edildi. Gary, Çarşamba günü mahkemeye çıkarıldı ve 5.000 dolarlık bir kefalet karşılığında ilçe hapishanesinde tutulmasına karar verildi. Ön duruşmanın 18 Ocak'ta yapılması planlanıyor.

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