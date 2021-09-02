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Olimpiyat madalyasını ısıran Japon belediye başkanı koronavirüse yakalandı

02.09.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda sporcunun kazandığı altın madalyayı ısırarak eleştiri oklarının hedefi olan Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura, koronavirüs yakalandı.

Olimpiyat madalyasını ısıran Japon belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Japonya'da geçtiğimiz ay düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda bir softbol oyuncusunun kazandığı altın madalyayı ısırarak salgına karşı duyarsızlık eleştirilerini üzerine çeken Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura'nın koronavirüse yakalandığı bildirildi. Sekreterine geçtiğimiz pazar günü koronavirüs teşhisi konan Kawamura'nın dün tedbir amaçlı test yaptırdığı öğrenilirken, test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi. Temmuz ayı başında koronavirüs aşısının 2. dozunu yaptıran Kawamura'nın herhangi bir semptom geliştirmediği açıklanırken, evinde istirahat ettiği açıklandı.

KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Kawamura 4 Ağustos'ta Japon kadın softbol takımının bir üyesi olan Miu Goto tarafından ziyaret edilmiş, ikilinin poz verdiği sırada sporcunun kazandığı altın madalyayı ısıran Kawamura "saygısızlık" ve "salgına karşı duyarsızlık" ile suçlanmıştı. Japonya kamuoyunda skandal haline gelen olayın ardından Kawamura toplam 1.5 milyon yen (yaklaşık 112 bin lira) tutarındaki üç aylık maaşını iade edeceğini açıklayarak kamuoyundan özür dilemişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya
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