Olimpiyatlarda şaşırtan anlar... Kocası ve çocuğu yanındaydı! Kameraları görünce bir anda tişörtünü kaldırdı

MYNET-Paris 2024 Olimpiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Atletizm, atıcılık, basketbol, boks, bisiklet, binicilik, eskrim, güreş, halter, judo, okçuluk, masa tenisi, modern pentatlon, voleybol ve yüzme gibi branşların yer aldığı olimpiyatlarda nefes kesen mücadeleler ilgiyle takip ediliyor.

11 Ağustos 2024 Pazar gününe kadar sürecek olan olimpiyatlarda şaşırtan bir olay gündeme geldi.

VİRAL OLDU

Kocası ve çocuğuyla birlikte müsabakaları izlemeye giden bir kadın, kameraların kendisini çektiğini görünce aniden tişörtünü kaldırarak poz vermeye başladı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

YORUM YAĞDI

Kadının bu hareketine sosyal medyada; 'ne gerek vardı?', 'ne yapacaklarını şaşırıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.