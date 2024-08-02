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Olimpiyatlarda şaşırtan anlar... Kocası ve çocuğu yanındaydı! Kameraları görünce bir anda tişörtünü kaldırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.08.2024 09:16
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Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Olimpiyatlar nefes kesen mücadeleleriyle gündemden düşmüyor. 11 Ağustos 2024 Pazar gününe kadar sürecek olan olimpiyatlarda şaşırtan bir olay yaşandı. Olimpiyatları eşi ve çocuğu ile takip eden bir kadın kameranın kendisini çektiğini görünce aniden tişörtünü kaldırdı. O anlar kısa sürede gündem oldu.

MYNET-Paris 2024 Olimpiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Atletizm, atıcılık, basketbol, boks, bisiklet, binicilik, eskrim, güreş, halter, judo, okçuluk, masa tenisi, modern pentatlon, voleybol ve yüzme gibi branşların yer aldığı olimpiyatlarda nefes kesen mücadeleler ilgiyle takip ediliyor.

11 Ağustos 2024 Pazar gününe kadar sürecek olan olimpiyatlarda şaşırtan bir olay gündeme geldi.

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VİRAL OLDU

Kocası ve çocuğuyla birlikte müsabakaları izlemeye giden bir kadın, kameraların kendisini çektiğini görünce aniden tişörtünü kaldırarak poz vermeye başladı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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YORUM YAĞDI

Kadının bu hareketine sosyal medyada; 'ne gerek vardı?', 'ne yapacaklarını şaşırıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

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