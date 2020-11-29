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  4. Olta balıkçılarından korkutan görüntüler! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

Olta balıkçılarından korkutan görüntüler! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

29.11.2020 16:06 | Son Güncelleme:
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Olta balıkçılarından korkutan görüntüler! Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

İstanbul’da olta balıkçıları Galata Köprüsü ile Unkapanı Köprüsü’ne akın etti, koronavirüs önlemleri arasındaki maske takma ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Yan yana, omuz omuza olta sallayan balıkçıların görüntüsü şaşkınlık yarattı.

Güneşli, güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, kısıtlamanın saat 10.00’da sona ermesinin ardından dışarıya çıktı. Bu arada Galata Köprüsü ve Unkapanı Köprüsü’nün her iki tarafı da kısa sürede oltasını alıp gelenlerle doldu.

Yayaların da geçerken yoğunluk oluşturduğu köprüde, ‘Sosyal mesafe’ kuralı uygulanamazken, birçok kişinin de maskelerini kurallara göre takmadığı görüldü.

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BALIK EKMEK ALDILAR, TABURELERDE, MERDİVENLERDE YEDİLER

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede tüm restoran ve lokantalarda müşterilere servis ile hizmet vermeleri yasaklanırken, Eminönü’ndeki sandallardan balık ekmek alan birçok kişi ise, hemen oradaki taburelerde, yaya geçidindeki merdivenlere oturarak karınlarını doyurdu. Bu sırada da, sosyal mesafenin uygulanmadığı göze çarptı. (DHA)
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