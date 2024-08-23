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    4. Ölüdeniz’de nesli tükenmekte olan Caretta Caretta görüldü! Büyük heyecan yarattı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Ölüdeniz’de nesli tükenmekte olan Caretta Caretta görüldü! Büyük heyecan yarattı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.08.2024 15:01
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Ölüdeniz'de Caretta Caretta görüldüğü anlar yer aldı. Nesli tükenmekte olan olan hayvanı denizde gören vatandaşlar ilk adımda ne olduğunu anlamazken büyük bir merakla incelemeyi ihmal etmedi. O anları görenler cep telefonuna sarıldı.

    Ölüdeniz’de nesli tükenmekte olan Caretta Caretta görüldü! Büyük heyecan yarattı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Fethiye'nin Ölüdeniz bölgesindeki denizde nesli tükenmekte olan Caretta Caretta görüldü. Kalabalık bir sahilde görülen Caretta Caretta, heyecan yaratırken görenler cep telefonuna sarılarak o anları sosyal medyadan paylaştı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben korkudan bayılırdım" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Denizin rengine aşık oldum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Caretta carettaların doğal yaşam alanlarının korunması çok önemli" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Fethiye
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