Ölüdeniz’de nesli tükenmekte olan Caretta Caretta görüldü! Büyük heyecan yarattı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde Fethiye'nin Ölüdeniz bölgesindeki denizde nesli tükenmekte olan Caretta Caretta görüldü. Kalabalık bir sahilde görülen Caretta Caretta, heyecan yaratırken görenler cep telefonuna sarılarak o anları sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben korkudan bayılırdım" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Denizin rengine aşık oldum" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Caretta carettaların doğal yaşam alanlarının korunması çok önemli" yorumunda bulundu.