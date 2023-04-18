Ölüm haberlerinin ardından hayranları endişenlendi! 900 sahneden sonra Angele White’a mola isteği... “Artık durmalısın”

Avustralyalı yetişkin film yıldızı Angela White geçtiğimiz aylarda çekimlerde rahatsızlandığı için “Neredeyse ölüyordu” haberleriyle gündeme gelmişti. Yetişkin film sektörünün ikonik isimlerinden olan White, 900 sahnenin sonrasında hayranlarının sosyal medyadan mola vermesi gerektiğine yönelik yorumları ciddiye almadı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının White’ın paylaştığı gönderilerinin altına, “900’den fazla sahne yaptıktan sonra bir kez ara vermeyi düşünmenin zamanı gelmedi mi?”, “Vücudunuza yıllarca acımasız davrandınız. Bir noktada beden ödersiniz”, “Bence biraz dinlenmelisiniz” şeklinde yorumlarla doldu.

White kendisine yapılan yorumların aksine işini sevdiğini ve tutkuyla bağlı olduğunu dile getirerek çekimlere devam edeceğini söyledi. Hayranlarının büyük bir kısmı ise White’ın devam edeceğine yönelik açıklamasına sevindiklerini dile getirdi.