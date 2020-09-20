Ölüm yıl dönümünde anılan Neslican Tay kimdir? Neslican Tay kaç yaşındaydı ve ne zaman öldü? Neslican Tay ne kanseriydi? İşte Neslican Tay’ın hayatı

Dört kez kansere yakalanan ve hepsinde hastalıktan kurtulmayı başaran Neslican Tay umut dolu paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Hastalığın yeniden tekrarlamasıyla hayata veda eden Neslican Tay’ın vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Ölümün ardından yapılan paylaşımlarda binlerce isim Neslican Tay’ın mücadelesini konuşmuştu.

Geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımda Tay, “Yeniden ayağa kalkma vakti. Yeni gelişmeler kötü süprizler var ama şimdi yeniden ayağa kalkma vakti çünkü bu sefer gerçekten çok ileri gittin c49. İyi bir sopayı hakettin. Ben kazanacağım ben! Bunu sakın unutma” notuyla yeniden hastalığının nüksettiğini duyurmuştu.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendine ‘Demir Kadın’ lakabını takan Neslican Tay 20 Eylül 2019 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Vefatının 1. yıl dönümünde yeniden gündeme gelen Neslican Tay’ın hayatı merak konusu oldu. Azmiyle herkese örnek olan Tay hakkında Neslican Tay kimdir, Neslican Tay ne işi yapıyordu sorularının cevapları araştırılmaya başladı. İşte kanser hastalığıyla mücadelenin sembolü haline gelen Neslican Tay’ın yaşamı...