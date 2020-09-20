Ölüm yıl dönümünde anılan Neslican Tay kimdir? Neslican Tay kaç yaşındaydı ve ne zaman öldü? Neslican Tay ne kanseriydi? İşte Neslican Tay’ın hayatı

Dört kez kansere yakalanan ve hepsinde hastalıktan kurtulmayı başaran Neslican Tay umut dolu paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Hastalığın yeniden tekrarlamasıyla hayata veda eden Neslican Tay’ın vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Ölümün ardından yapılan paylaşımlarda binlerce isim Neslican Tay’ın mücadelesini konuşmuştu.
Geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımda Tay, “Yeniden ayağa kalkma vakti. Yeni gelişmeler kötü süprizler var ama şimdi yeniden ayağa kalkma vakti çünkü bu sefer gerçekten çok ileri gittin c49. İyi bir sopayı hakettin. Ben kazanacağım ben! Bunu sakın unutma” notuyla yeniden hastalığının nüksettiğini duyurmuştu.
2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendine ‘Demir Kadın’ lakabını takan Neslican Tay 20 Eylül 2019 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Vefatının 1. yıl dönümünde yeniden gündeme gelen Neslican Tay’ın hayatı merak konusu oldu. Azmiyle herkese örnek olan Tay hakkında Neslican Tay kimdir, Neslican Tay ne işi yapıyordu sorularının cevapları araştırılmaya başladı. İşte kanser hastalığıyla mücadelenin sembolü haline gelen Neslican Tay’ın yaşamı...
Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Tay eğitim hayatının büyük bir bölümünü Rize’de geçirdi. Rize’de ailesiyle birlikta yaşayan Neslican Tay 2017 yılında kansere yakalandığını öğrendi. Üniversite sınavına 2 hafta varken aldığı hastalık haberi ve yoğun geçen tedavi süreci nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da hayatını yaşamak isteyen Tay Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazandı ve eğitim hayatına yeniden başladı.
2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağının kesilmesine aldırış etmeyen Tay, sosyal medyadan yaptığı umut verici konuşmalarla bir anda sosyal medya fenomeni haline geldi. Tedavi süreci, hayatı ve yaşama olan bağlılığıyla birçok kişinin gönlünde taht kuran Tay, 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği yaygın tutulum yapan malign mezenşimal tümörüne bağlı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınan Neslican Tay çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20 Eylül 2019 tarihinde vefat etmişti.
21 yaşındayken hayata veda eden Tay’ın umut dolu sözleri sevenlerini ayakta tutmaya devam ediyor.
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