MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ölüm yıl dönümünde anılan Neslican Tay kimdir? Neslican Tay kaç yaşındaydı ve ne zaman öldü? Neslican Tay ne kanseriydi? İşte Neslican Tay’ın hayatı

Ölüm yıl dönümünde anılan Neslican Tay kimdir? Neslican Tay kaç yaşındaydı ve ne zaman öldü? Neslican Tay ne kanseriydi? İşte Neslican Tay’ın hayatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl 4. kez kanserle verdiği savaşta yenik düşen Neslican Tay ölümünün 1. yılında sevenleri tarafından anılıyor. Hayata olan bağlılığı ve yaşama sevinciyle kanserle mücadelenin sembolü haline gelen Neslihan Tay ölüm yıl dönümünde bir kez daha umut olmayı başardı.

Ölüm yıl dönümünde anılan Neslican Tay kimdir? Neslican Tay kaç yaşındaydı ve ne zaman öldü? Neslican Tay ne kanseriydi? İşte Neslican Tay’ın hayatı

Dört kez kansere yakalanan ve hepsinde hastalıktan kurtulmayı başaran Neslican Tay umut dolu paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Hastalığın yeniden tekrarlamasıyla hayata veda eden Neslican Tay’ın vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Ölümün ardından yapılan paylaşımlarda binlerce isim Neslican Tay’ın mücadelesini konuşmuştu.

neslican tay3

Geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımda Tay, “Yeniden ayağa kalkma vakti. Yeni gelişmeler kötü süprizler var ama şimdi yeniden ayağa kalkma vakti çünkü bu sefer gerçekten çok ileri gittin c49. İyi bir sopayı hakettin. Ben kazanacağım ben! Bunu sakın unutma” notuyla yeniden hastalığının nüksettiğini duyurmuştu.

neslican tay

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendine ‘Demir Kadın’ lakabını takan Neslican Tay 20 Eylül 2019 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Vefatının 1. yıl dönümünde yeniden gündeme gelen Neslican Tay’ın hayatı merak konusu oldu. Azmiyle herkese örnek olan Tay hakkında Neslican Tay kimdir, Neslican Tay ne işi yapıyordu sorularının cevapları araştırılmaya başladı. İşte kanser hastalığıyla mücadelenin sembolü haline gelen Neslican Tay’ın yaşamı...

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Tay eğitim hayatının büyük bir bölümünü Rize’de geçirdi. Rize’de ailesiyle birlikta yaşayan Neslican Tay 2017 yılında kansere yakalandığını öğrendi. Üniversite sınavına 2 hafta varken aldığı hastalık haberi ve yoğun geçen tedavi süreci nedeniyle eğitim hayatına ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da hayatını yaşamak isteyen Tay Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazandı ve eğitim hayatına yeniden başladı.

neslican tay4

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağının kesilmesine aldırış etmeyen Tay, sosyal medyadan yaptığı umut verici konuşmalarla bir anda sosyal medya fenomeni haline geldi. Tedavi süreci, hayatı ve yaşama olan bağlılığıyla birçok kişinin gönlünde taht kuran Tay, 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği yaygın tutulum yapan malign mezenşimal tümörüne bağlı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınan Neslican Tay çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20 Eylül 2019 tarihinde vefat etmişti.

neslican tay2

21 yaşındayken hayata veda eden Tay’ın umut dolu sözleri sevenlerini ayakta tutmaya devam ediyor.

Haluk Levent Neslican Tay için söz verdiği anıt mezarı yaptırdı!Haluk Levent Neslican Tay için söz verdiği anıt mezarı yaptırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Tabağı bilerek mi düşürdü? İtiraf etti
Tabağı bilerek mi düşürdü? İtiraf etti
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! Halil Sezai açıklama yaptı
Yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! Halil Sezai açıklama yaptı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
alllah rahmet eylesin bu dünyada tadamadıgı mutlulugu dilerim ebedi hayatında yaşar mekanı cenet olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bergüzar Korel'den kahvaltı paylaşımı
Bergüzar Korel'den kahvaltı paylaşımı
Danla Bilic ‘geneleve verip para kazanacaksın’ diyen takipçisine isyan etti!
Şoke eden sözlere yanıt! ‘Geneleve verip para kazanacaksın’
Brad Pitt ifşası! '15 yaşındaki kızla arınma seansları...'
İfşa oldu! '15 yaşındaki kızla...'
Survivor Mert Öcal’ın yeni imajına Ardahan’dan iltifat yağdı!
Yeni imajına o isim bayıldı! 'Bu ne karizma?'
Seda Türkmen müzisyen sevgilisinden ayrıldı
Ayrılık kararı! Her şeyi sildi
Yasemin Özilhan'ın yaza veda paylaşımına beğeni yağdı
Düşük yapmıştı! Soluğu tatilde aldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.