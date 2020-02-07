Ölümün kıyısından dönen hayvanların müthiş değişimi!

Ailelerinin bir parçası haline gelen evcil hayvanları sağlığına kavuşturan hayvanseverler, onların fiziksel özelliklerindeki değişimler kadar sunulan sevgi dolu bir ailenin yardımıyla ne kadar mutlu bir canlı haline geldiklerine de dikkat çekiyor.

Sayıları yüz binlere ulaştı!

Hayvanseverler, sahipledikleri yavruların sevgi dolu sahipleri tarafından alınmadan önce katlandığı travmatik koşulları göstermek için her gün BNAA'ya fotoğraf gönderiyor.

Ocak 2015 yılında başlatılan hareket sonrası 274 bin üyeye sahip olan topluluk, kendilerini, 'Terk edilen ya da kötü muamele gören hayvanlarda sevgi dolu bir ailenin yaratacağı inanılmaz değişimi paylaşmak için bir araya gelmiş bir topluluk' sözleriyle anlatıyor.

Kedilerin, atların ve köpeklerin hayvan istismarına maruz kalan en yaygın türler olduğunu söyleyen Human Society, sahipleri kadar iç savaştan sonra popülerleşen köpek dövüşünün de hayvanlara büyük zulüm yaşattığının altını çiziyor.

ABD'de köpek çiftlikleri yaygın ve yasal olsa da, hayvanlara kötü koşullarda bakıldığı herkes tarafından bilinmekte.

Konunun üzerine düşen uzmanlar, yaptıkları araştırmalar çerçevesinde evcil hayvanlara şiddet gösteren kişilerin insanları da hedef aldığını ortaya çıkardı. Aile içi şiddet gösterenlerle failler arasında doğrudan bir ilişki olduğunu kanıtlayan araştırmacılar, ev içinde şiddet uygulayanların yüzde 71'inin evcil hayvanları da hedef aldığını söyledi.

Bunun dışında bakamayacağını söyleyerek sahiplendikleri hayvanları barınaklara bırakan aileler de mevcut. Konu ile ilgili açıklama yapan ASPACA, yalnızca ABD'de 3 milyon 300 bin köpek ve 3,2 milyon kedinin her yıl barınaklara terk edildiğini açıkladı. Barınaklara giren bu 6,5 milyon evcil hayvanın 1,5 milyonunun ise ötenazi ile hayatına son veriliyor.

Konuyla ilgili duyarlılık gösterenlerin sayısı ise artarak katlanmaya devam ediyor. Hayvanlara yapılan gaddarlıklar ülkenin 50 eyaletinde suç hükmü olarak görülüyor. Eyaletlerde atılan bu adımların da etkisiyle duyarlılık kazanan kişiler, gereksiz harcamaları konusunda daha tutumlu davranarak hayvan sahiplenmeye devam ediyor.

Duyarlı kişilerin yardımlarıyla korkunç sondan kurtarılan hayvanlar ise yürek ısıtan bir hikayenin parçası oluyor. Yaraları sarılan ve büyük değişim geçiren hayvanlar kısa süre içinde sahiplenildikleri aileler tarafından bambaşka bir görünüme ve enerjiye sahip oluyor.

Çoğu hayatta kalma savaşı verirken kurtarılan hayvanlar, sevgi dolu aileleriyle yepyeni bir hayata sahip oluyor.