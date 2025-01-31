Ölümden döndü! 'Öbür dünyada' gördüklerini anlatınca sosyal medyada olay yarattı: "Çok sevgi doluydu"

MYNET|DIŞ HABERLER İki çocuk annesi olan Barbara Bartolome isimli bir kadın, miyelogram için hastaneye gittiğinde 31 yaşındaydı. Bu prosedürde temel olarak hastanın boynuna iyot boyası enjekte ediliyor. Ancak Bartolome'un deneyiminde iyot beynine gitti ve 31 yaşındayken ölümle yaşam arasında bir deneyim yaşadı.

"KENDİMİ TÜM ODAYA BAKARKEN BULDUM"

Yaşadığı ölümden dönme deneyimini Bartolome, "Kelimenin tam anlamıyla bedenimin içinden çıktım. Gözlerimi kapattığımda tavandaydım. Kendimi tüm odaya bakarken buldum. Yanımda bir varlığın olduğu hissi vardı. Sanki Tanrı gibiydi. Çok sevgi dolu, çok kabul edici ve çok ebediydi. 'Eğer ben burada yukarıdaysam ve bedenim orada aşağıdaysa, o zaman sanırım az önce ölmüş olmalıyım' dedim." ifadelerini kullandı.

"ÖLÜM KORKUSUNU ANINDA YİTİRDİM"

Küçük kızını ve 8 yaşındaki oğlunu geride bırakmaya hazır olmadığını söyleyerek yalvarmaya başladığını ifade eden Bartolome, "Yalvarırken aniden uyandım ve ölüm korkusunu anında yitirdim. Gözlerimi tavana diktim, sonra tekrar açtım ve karşımda ortopedi cerrahının yüzünü gördüm" dedi.

"KONUŞMAM GEREKTİĞİNİ HİSSETTİM"

Ölüme yakın deneyiminin sonrasında insanlarla bu hissi paylaşması gerektiğini hissettiğini söyleyen Bartolome, "Ölümün eşiğindeki deneyimim hakkında konuşmanın yapmam gereken şey olduğunu fark ettim. Vermem gereken huzur bu, hediye bu.Sanırım buradaki hayatınız boyunca iyi bir insan olmak için elinizden gelenin en iyisini yapmanız, sizden istenen tek şeydir." diye konuştu.