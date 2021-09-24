Olympus ile Samsung arasında ortaklık var mı?

Olympus ve Samsung arasında bir noktada çökmüş olabilecek görüşmelerin gerçekten olup olmadığı belli değil. Samsung ayrıca Olympus ile arasında herhangi bir ortaklıktan bahsetmedi.

Olympus’un akıllı telefonlar için kamera modülünün üretiminde olası ortaklıklar konusunda farklı akıllı telefon üreticileriyle görüşmesi de pek olası değil.

SEKTÖRDE ÖRNEKLERİ VAR

Geleneksel kamera üreticileri ve akıllı telefon üreticileri arasında bu tür işbirliklerinin olmasına oldukça alışkınız. Bu tür ortaklıkların akıllı telefonlar için daha güçlü kameralar sağladığına inanılıyor. Gerçekten de, akıllı telefon üreticileri genellikle bu tür işbirliklerini kullanarak gelişmiş görüntü işleme ve genel verimlilik sağlamaya çalışıyor. Sektördeki ortaklıklardan bazıları arasında Leica ve Huawei, Zeis ve Vivo, Hasselblad ve OnePlus yer alıyor.

Olympus, kendisi ile Samsung arasında herhangi bir ortaklık olmadığını ima ederken, Samsung, iddiayı öne süren veya çürüten herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

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