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Olympus ile Samsung arasında ortaklık var mı?

24.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Japon kamera üreticisi, yaklaşmakta olan Galaxy S22 serisi için kamera kurulumunun tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgili olarak Samsung ile herhangi bir ortaklığın varlığını reddetti.

Olympus ile Samsung arasında ortaklık var mı?

Olympus ve Samsung arasında bir noktada çökmüş olabilecek görüşmelerin gerçekten olup olmadığı belli değil. Samsung ayrıca Olympus ile arasında herhangi bir ortaklıktan bahsetmedi. 

Olympus’un akıllı telefonlar için kamera modülünün üretiminde olası ortaklıklar konusunda farklı akıllı telefon üreticileriyle görüşmesi de pek olası değil.

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SEKTÖRDE ÖRNEKLERİ VAR

Geleneksel kamera üreticileri ve akıllı telefon üreticileri arasında bu tür işbirliklerinin olmasına oldukça alışkınız. Bu tür ortaklıkların akıllı telefonlar için daha güçlü kameralar sağladığına inanılıyor. Gerçekten de, akıllı telefon üreticileri genellikle bu tür işbirliklerini kullanarak gelişmiş görüntü işleme ve genel verimlilik sağlamaya çalışıyor. Sektördeki ortaklıklardan bazıları arasında Leica ve Huawei, Zeis ve Vivo, Hasselblad ve OnePlus yer alıyor.

Olympus, kendisi ile Samsung arasında herhangi bir ortaklık olmadığını ima ederken, Samsung, iddiayı öne süren veya çürüten herhangi bir resmi açıklama yapmadı. 

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Samsung Galaxy S22 serisi 2022’nin ilk çeyreğinde tanıtılabilir ve serideki üç cihaz Galaxy S21 serisinin halefleri olacak. Ancak şu anda bildiklerimizin çoğu spekülatif.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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