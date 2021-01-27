Ombre saç nedir, yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Ombre ilk çıktığı zamanlarda, saç uçları ve dipleri arasında büyük renk farklılıkları, keskin geçişler vardı. Fakat şuan kişiler bu kadar keskin geçişler istemediği için daha naturel saçlar yapılmaya başlandı.

Ombre saçlar; sarı, kızıl, bakır tonları olabilir. Kişiler daha çok sarı tonları tercih edebilir.

OMBRE SAÇ NASIL YAPILIR?

Ombre saç yapmadan önce saçlara fön çekilip düz hali görülür. Daha sonra saç uçlarına balyaj yapılır. Fakat balyajdan önce saçlara krepe yapılır.

Krepe ve saçın yoğunluğuna göre saça ne kadar isteniyorsa o kadar balyaj yapılır.

Saçlardaki geçişleri yapabilmek için saç uçlarına krepe yapılır. Bu krepeler biraz daha yoğunlaştığında saç uçlarındaki ombreler daha az gözükür. Krepe daha az yapıldığı zaman ışıltılar da daha fazla göz gözükür.

OMBRE SAÇ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Ombre işlemi bittikten sonra saç önce durulanır. Saçlar durulandıktan sonra eğer saçta krepe varsa krepeler açılır.

Krepeler açıldıktan sonra saç uçlarına renk verildiği için saçın o an ki haline göre bakım yapılır. Eğer saça nemlendirici bakım yapılması gerekiyorsa nemlendirici, eğer saçlarda yıpranma varsa veya kırık varsa ona göre bir bakım uygulanmalıdır.