Ombre saç nedir, yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Ombre ilk çıktığı zamanlarda, saç uçları ve dipleri arasında büyük renk farklılıkları, keskin geçişler vardı. Fakat şuan kişiler bu kadar keskin geçişler istemediği için daha naturel saçlar yapılmaya başlandı.
Ombre saçlar; sarı, kızıl, bakır tonları olabilir. Kişiler daha çok sarı tonları tercih edebilir.
Ombre saç yapmadan önce saçlara fön çekilip düz hali görülür. Daha sonra saç uçlarına balyaj yapılır. Fakat balyajdan önce saçlara krepe yapılır.
Krepe ve saçın yoğunluğuna göre saça ne kadar isteniyorsa o kadar balyaj yapılır.
Saçlardaki geçişleri yapabilmek için saç uçlarına krepe yapılır. Bu krepeler biraz daha yoğunlaştığında saç uçlarındaki ombreler daha az gözükür. Krepe daha az yapıldığı zaman ışıltılar da daha fazla göz gözükür.
Ombre işlemi bittikten sonra saç önce durulanır. Saçlar durulandıktan sonra eğer saçta krepe varsa krepeler açılır.
Krepeler açıldıktan sonra saç uçlarına renk verildiği için saçın o an ki haline göre bakım yapılır. Eğer saça nemlendirici bakım yapılması gerekiyorsa nemlendirici, eğer saçlarda yıpranma varsa veya kırık varsa ona göre bir bakım uygulanmalıdır.
Farklı çeşitlikte bakımlar mevcuttur. Bunlar şok bakım, uzun süre saçta kalan bakımlar, 3- 5 dakikalık şok bakımlar veya saç uçlarına uygulanan saçı kuvvetlendirecek, nemlendirici yarım saatlik bakımlar olabilir.
Yapılan bakım işleminden sonra saçınızı daha ışıltılı görebilirsiniz.
Ombre saç yapılırken saçınızın çok yağlı ve saç yüzeyinde çok fazla ürün olmamasına dikkat etmelisiniz. Böylece kullanılan ürünler saça daha iyi temas edip, saçı daha iyi açabilecektir.
Bunların haricinde saçın çok yıpranmamış olması gerekir. Eğer yıpranmış bir saçsa saçı daha çok yıpratmanın ve yakmanın bir anlamı yoktur. Önemli olan saçın sağlığıdır.
Saça krepe yaparak işlemi uyguluyoruz. Krepeleri, saça zarar vermemek için daha güzel ve düzenli yapmak gerekir.
Saç yüzüne ve tipine göre yapılan ombre işleminin yüze gidecek şekilde yapılması gerekir.
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