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Ömer’in yıldızı Barış Falay’ın eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle adeta büyüledi

03.04.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta pazartesi akşamları ekrana gelen Ömer dizisinde Reşat karakterine Barış Falay hayat veriyor. Oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Barış Falay’ın hayatı yeni bölüm sonrası merak konusu oldu. Ünlü ismin eşi de çok ünlü çıktı.

Ömer’in yıldızı Barış Falay’ın eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle adeta büyüledi

Oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi pazartesi akşamları yayınlanıyor. Dizide Ömer’in babası Reşat’ı canlandıran Barış Falay’ın eşini görenlerin ağızları açık kaldı. Başarılı oyuncunun eşinin çok ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı.

Ezel dizisinde canlandırdığı Kerpeten Ali karakteri ile hafızalara kazınan Barış Falay, 17 yıldır Esra Ronabar ile evli.

ömer

Aliye, Medcezir, Menajerimi Ara gibi ünlü yapımlarda rol alan Falay’ın Esra Ronabar ile bir oğlu bulunuyor.

barış-falay-eşi-güzelliğiyle-büyüledi

44 yaşındaki ünlü oyuncu Esra Ronabar en son bir dönem TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda’da canlandırdığı karakter ile büyük beğeni toplamıştı.

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Güzel oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Tatlı Küçük Yalancılar, Bir İstanbul Masalı, Cennet'in Gözyaşları da bulunuyor.

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