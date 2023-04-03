Ömer’in yıldızı Barış Falay’ın eşi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle adeta büyüledi

Oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi pazartesi akşamları yayınlanıyor. Dizide Ömer’in babası Reşat’ı canlandıran Barış Falay’ın eşini görenlerin ağızları açık kaldı. Başarılı oyuncunun eşinin çok ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı.

Ezel dizisinde canlandırdığı Kerpeten Ali karakteri ile hafızalara kazınan Barış Falay, 17 yıldır Esra Ronabar ile evli.

Aliye, Medcezir, Menajerimi Ara gibi ünlü yapımlarda rol alan Falay’ın Esra Ronabar ile bir oğlu bulunuyor.

44 yaşındaki ünlü oyuncu Esra Ronabar en son bir dönem TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda’da canlandırdığı karakter ile büyük beğeni toplamıştı.

Güzel oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Tatlı Küçük Yalancılar, Bir İstanbul Masalı, Cennet'in Gözyaşları da bulunuyor.





