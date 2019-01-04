Ona hiç kimse karşı koyamıyor! İşte kahvenin farklı kullanım alanları

Bu kez içmek dışında her şeyi yapıyoruz!

Kahve ile yapabileceğiniz 12 şey

EL DEODORANTI Taze kahvenin büyülü kokusuna kim karşı koyabilir? Öyleyse neden el koku giderici olarak kahveyi denemiyorsunuz? Sarımsak veya soğan kokusunu ellerinizden çıkarmak için kahve tozu kullanın - iyice ovalayın ve suyla durulayın. Bitti! Elleriniz kahve gibi kokuyor.

YÜZ MASKESİ İnanılmaz kokusu ve nefis tadı dışında, kahvenin cilt için de birçok faysdası var. Kahve tozu ölü derilerden cildnizi arındırır ve antioksidan içeriği nedeniyle kırışıklıklara karşı etki sağlar. u, kahve çekirdeğini cildiniz için en iyi ürünlerden biri yapar. Çekilmiş kahveyi tam yüzünüzde kullanabilir veya farklı yüz maskelerinde deneyebilirsiniz. Örneğin bunun gibi; Öğütülmüş kahveye 1 çay kaşığı karbonat ekleyin (yüzünüzü kaplayacak kadar) Malzemeleri iyice karıştırın, yüze uygulayın. 20 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın. İşlemden sonra nemlendirici krem uygulayın. Sonuçları hemen göreceksiniz.

BUZDOLABI TEMİZLEYİCİ En azından bir kere bile hepimizin başına gelmiştir. Buzdolabını açtınız ve kötü bir kokuyla karşılaştınız! Peki bu sorunu nasıl çözüyorsunuz? kahve buzdolabındaki hoş olmayan kokulara karşı savaşır, tıpkı elinizdeki kokularla savaştığı gibi.

SELÜLİT KARŞITI ÇÖZÜM Reçetesiz satılan anti-selülit kremlerinin çoğu, ortak bir bileşene sahiptir. Kafein! Ancak oldukça pahalı olan bu ürünlere para vermek yerine kendi ilacınızı hazırlayabilirsiniz. Etkilenen bölgeye uygulayın ve birkaç dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapın. Suyla durulayın. İşte sorununuzu çözmenin çok daha ucuz bir yolu.

PİRE KOVUCU Köpeğinizdeki pirelerden de kahve yardımıyla kurtulabilirsiniz. Güçlü kokusundan dolayı kahve, pire püskürtmek ve bu nahoş kan emici parazitleri evcil hayvanınızdan uzak tutmak için DIY tedavisi olarak kullanılabilir. Köpeğinizi yıkadıktan sonra demlenmiş kahve ile ovalayın. Artık kahve gibi kokan bir köpeğiniz olacak!

SAÇ BAKIMI Kahvenin çok sayıda güzellik kullanımı var. Hem cilt hem de saçlarınızda kullanabilirsiniz. Sadece saçınızı parlaklaştırmakla kalmaz, aynı zamanda kafein de saç dökülmesini gidermek için harika bir çözümdür bu saçın büyümesini uyarır ve yumuşak bir görünüm verir. Kahveyi saç bakım ürünü olarak kullanmak için: biraz kahve demleyin - miktar saçınızı kaplayacak kadar olmalıdır. Soğumasını bekleyin ve ardından saçınıza uygulayın. Kafa derisine dairesel hareketlerle masaj yapın. 20 dakika kadar beklettikten sonra suyla durulayın. Bu DIY işlemini haftada bir kullanabilirsiniz.

KEDİ KOVUCU Bir arka bahçeniz veya terasınız varsa, bir kedi tarafından ziyaret edilme olasılığınız fazla olabilir. Bu ziyaretçiler, ev bitkileriniz üzerinde veya en sevdiğiniz yerlerin hemen yanında idrara çıkmayı oldukaça severler. Kahve, onları incitmeden gönderecektir. Çoğu kedi güçlü kahve kokusuna dayanamaz.

PEELİNG Kahve, ölü cilt hücrelerinin temizlenmesine yardımcı olan mükemmel bir doğal özelliktir. Öğütülmüş kahveyi (kullanılmış veya taze) bir miktar zeytinyağı ile karıştırarak kendi peeling işleminizi hazırlayabilir ve peelingi vücudunuzda peeling yapmak istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.

ODA SPREYİ Oda spreyi kokunuza dayanamıyorsanız veya evinizi kimyasallarla doldurmak istemiyorsanız, kahveyi doğal bir koku olarak kullanabilirsiniz. Kuru kahveyi temiz bir bez içine koyun ve odanızın bir bölümüne yerleştirin.

MOBİLYA CİLASI Kahve, ahşap mobilyalarınızı parlak ve temiz yapmak için de çok faydalıdır. Nasıl yapacağınıza gelince: Kahve artıklarını atmak yerine, soğumalarını bekleyin ve bir bez kullanarak en sevdiğiniz ahşap mobilyanın yüzeyine sürün. Bu sadece mobilyalarınızı parlaklaştırmakla kalmaz, aynı zamanda evinizdeki ferahlatıcı kahve kokusu ile mutlu olacaksınız.

DEKORASYON Kahve çekirdekleri, en sevdiğiniz yeri daha güzel bir görünüm elde etmek için genellikle dekoratif bir unsur olarak kullanılır. Yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü kullanabilirsiniz, ama işte bu çok basit ve sevimli bir dekorasyon fikri: şeffaf bir şişe (veya başka bir cam kap) satın alın ve kahve çekirdekleri ile doldurun.