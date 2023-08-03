HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Önce Bağcılar'da ortaya çıktı! Şimdi de Esenyurt... Elektrik tellerine asılı ayakkabılar bir mesaj mı? Vatandaşlar bu esrarengiz olayı konuşuyor

Önce Bağcılar'da ortaya çıktı! Şimdi de Esenyurt... Elektrik tellerine asılı ayakkabılar bir mesaj mı? Vatandaşlar bu esrarengiz olayı konuşuyor

03.08.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak Bağcılar'da görülen ve şaşkınlık yaratan elektrik tellerine asılı ayakkabılar, bu kez de Esenyurt'ta ortaya çıktı. Esrarengiz olayın nedeni gizemini halen korurken bazı vatandaşlar ayakkabıları tellere çocukların attığını ileri sürdü, bazıları ise çok daha vahim bir iddiada bulundu. Bu iddiaya göre; mahallede uyuşturucu ticareti yapan kişilerin bölgelerini işaretlemek için bu yöntemi kullandığı öne sürüldü.

Önce Bağcılar'da ortaya çıktı! Şimdi de Esenyurt... Elektrik tellerine asılı ayakkabılar bir mesaj mı? Vatandaşlar bu esrarengiz olayı konuşuyor

İstanbul Esenyurt'ta elektrik tellerine asılan ayakkabılar mahalle sakinlerini tedirgin etti. O ayakkabılarla ilgili iddialar ise durumu daha da vahim hale getirdi.

"ESENYURT'U DOLAŞ, HER YERİNDE TELDE AYAKKABILAR VARDIR"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş "Esenyurt'u dolaş, her yerinde bu telde ayakkabılar vardır. Bazısı uyuşturucu satılan yerlerde genellikle bundan atıyorlar diyorlar" ifadelerini kullandı.

a1

Elektrik tellerine asılan ayakkabılar herkesin dikkatini çekiyor. Ama çocukların basit bir eğlencesi mi olduğu yoksa bir mesaj mı olduğu da merak ediliyor.

Mahallede yaşayan vatandaşlar "Sesten gürültüden uyuyamıyoruz. İçiyorlar, içiyorlar, ona saldırıyorlar, buna saldırıyorlar" derken bazı vatandaşlar da "Çocuklar gençler geliyor oradan ayakkabıyı, çöpün oradan alıp atıyorlar" ifadelerini kullandı.

a2

ÖNCE BAĞCILAR'DA, ŞİMDİ DE ESENYURT'TA ORTAYA ÇIKTI

Elektrik tellerine asılan ayakkabılar önce Bağcılar'da ortaya çıktı. Ama orada kalmadı. Vatandaşlar ayakkabıların her geçen gün çoğaldığını belirtirken gizemli olayın adresi bu kez de Esenyurt Pınar mahallesi oldu. Mahalleli ayakkabıların yaklaşık 1 senedir orada olduğunu söylerken bazıları ayakkabıları çocukların attığını ileri sürdü.

a3

"UYUŞTURUCU TİCARETİ OLUYORMUŞ DİYE DUYDUM"

Bazılarına göre tellere ayakkabıları atanlar mahallenin yaramaz çocukları olsa da bazıları için ise bu çocukların eğlencesi denecek kadar basit bir şey değil. Mikrofon uzatılan bir vatandaşa "Çocuklar oyun için mi atıyor?" diye sorulduğunda "Hayır öyle bir şey yok. Uyuşturucu ticareti oluyormuş diye ben duydum." yanıtını verdi.

a4

İddiaya göre mahallede uyuşturucu ticareti yapan kişiler bölgelerini işaretlemek için bu yöntemi kullanıyor. Mahalle sakinleri o ayakkabıların kaldırılmasını istiyor derken "Bir şey yapmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

Bir mahalleyi merak içinde bırakan olay! Her baktıklarında şaşırıyorlar Bir mahalleyi merak içinde bırakan olay! Her baktıklarında şaşırıyorlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Sabah saatlerinde peş peşe depremler: Datça, Hatay, Malatya... SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Sabah saatlerinde peş peşe depremler: Datça, Hatay, Malatya...
Sıfır aldığı aracına 472 bin TL’lik fatura çıkınca adeta çıldırdı! Aracını vinçle bayinin önüne astı ve…Sıfır aldığı aracına 472 bin TL’lik fatura çıkınca adeta çıldırdı! Aracını vinçle bayinin önüne astı ve…
4,3 büyüklüğünde bir deprem daha! 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha!
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Klozetin içinde servis ettiler! Kaşık kaşık yediler

Klozetin içinde servis ettiler! Kaşık kaşık yediler

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.