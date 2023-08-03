Önce Bağcılar'da ortaya çıktı! Şimdi de Esenyurt... Elektrik tellerine asılı ayakkabılar bir mesaj mı? Vatandaşlar bu esrarengiz olayı konuşuyor

İstanbul Esenyurt'ta elektrik tellerine asılan ayakkabılar mahalle sakinlerini tedirgin etti. O ayakkabılarla ilgili iddialar ise durumu daha da vahim hale getirdi.

"ESENYURT'U DOLAŞ, HER YERİNDE TELDE AYAKKABILAR VARDIR"

Show Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş "Esenyurt'u dolaş, her yerinde bu telde ayakkabılar vardır. Bazısı uyuşturucu satılan yerlerde genellikle bundan atıyorlar diyorlar" ifadelerini kullandı.

Elektrik tellerine asılan ayakkabılar herkesin dikkatini çekiyor. Ama çocukların basit bir eğlencesi mi olduğu yoksa bir mesaj mı olduğu da merak ediliyor.

Mahallede yaşayan vatandaşlar "Sesten gürültüden uyuyamıyoruz. İçiyorlar, içiyorlar, ona saldırıyorlar, buna saldırıyorlar" derken bazı vatandaşlar da "Çocuklar gençler geliyor oradan ayakkabıyı, çöpün oradan alıp atıyorlar" ifadelerini kullandı.

ÖNCE BAĞCILAR'DA, ŞİMDİ DE ESENYURT'TA ORTAYA ÇIKTI

Elektrik tellerine asılan ayakkabılar önce Bağcılar'da ortaya çıktı. Ama orada kalmadı. Vatandaşlar ayakkabıların her geçen gün çoğaldığını belirtirken gizemli olayın adresi bu kez de Esenyurt Pınar mahallesi oldu. Mahalleli ayakkabıların yaklaşık 1 senedir orada olduğunu söylerken bazıları ayakkabıları çocukların attığını ileri sürdü.

"UYUŞTURUCU TİCARETİ OLUYORMUŞ DİYE DUYDUM"

Bazılarına göre tellere ayakkabıları atanlar mahallenin yaramaz çocukları olsa da bazıları için ise bu çocukların eğlencesi denecek kadar basit bir şey değil. Mikrofon uzatılan bir vatandaşa "Çocuklar oyun için mi atıyor?" diye sorulduğunda "Hayır öyle bir şey yok. Uyuşturucu ticareti oluyormuş diye ben duydum." yanıtını verdi.

İddiaya göre mahallede uyuşturucu ticareti yapan kişiler bölgelerini işaretlemek için bu yöntemi kullanıyor. Mahalle sakinleri o ayakkabıların kaldırılmasını istiyor derken "Bir şey yapmak zorundalar" ifadelerini kullandı.