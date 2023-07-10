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Bir mahalleyi merak içinde bırakan olay! Her baktıklarında şaşırıyorlar 'Önceden daha fazlaydı, belediye topladı'

10.07.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da bir mahalleyi adeta şaşkınlık içinde bırakan bir olay yaşandı. Elektrik tellerine asılı haldeki çok sayıda ayakkabı merak konusu oldu. Mahalle sakinleri, ayakkabıları kimin ne amaçla elektrik tellerine astığını merak ediyor. Mahallede oturan gençlerden biri ise ayakkabı sayısının önceden daha fazla olduğunu, belediye tarafından toplandığını aktardı.

Bir mahalleyi merak içinde bırakan olay! Her baktıklarında şaşırıyorlar 'Önceden daha fazlaydı, belediye topladı'

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde elektrik tellerine asılı ayakkabılar ilginç görüntüler oluşturdu. Kim tarafından nasıl ve ne amaçla asıldığı bilinmeyen ayakkabıların bir kısmı belediye ekipleri tarafından toplandı.Tellere asılı halde duran ayakkabıların bir kısmı ise duruyor.

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"ÇOCUK YAPTI DESEM NEREYE ÇIKIP YAPACAK?"

Mahalle sakinlerinden Özlem Odabaş, "Şaşırdım, yorum yapamıyorum. Çocuk yaptı desem nereye çıkıp yapacak? Çok şaşkınım." dedi. Mahallede oturan gençlerden biri, ayakkabı sayısının önceden daha fazla olduğunu ifade ederek, belediye tarafından toplandığını söyledi.

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"BENCE KUŞLAR İÇİN"

Bir başka genç ise, "Kuşlar rahat etsin diye yuva yapmışlar oraya. Bence kuşlar için" diye konuştu. Mahalle sakinleri ayakkabıların neden elektrik tellerine asıldığını merak ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar ayakkabı

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