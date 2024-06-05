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  4. Önce İstanbul'u sonra Bodrum'u terk etti! Özlem Tekin nerede? Yeni iddia sonrası gündem oldu

Önce İstanbul'u sonra Bodrum'u terk etti! Özlem Tekin nerede? Yeni iddia sonrası gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.06.2024 07:51
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2016’da sahneleri bırakıp Bodrum’da yerleşen rock yıldızı Özlem Tekin 2 yıldır gözlerden uzakta ve nerede olduğu da bilinmiyor. Bodrum'u da terk eden Özlem Tekin'in Londra'ya yerleştiği iddia edildi.

Önce İstanbul'u sonra Bodrum'u terk etti! Özlem Tekin nerede? Yeni iddia sonrası gündem oldu

Rock müziğin sevilen ismi Özlem Tekin, 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşmişti.

Uzun yıllar Bodrum'da çiftlik hayatı yaşayan Özlem Tekin bir süre önce çiftliğinin kapısına kilit vurmuştu. Komşularının nereye gittiğini bilmediği ve merak ettiği Tekin'in sık sık nerede olduğu merak ediliyor.

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YURT DIŞINA MI YERLEŞTİ?

Son olarak Aramızda Kalmasın'da gündeme gelen Özlem Tekin'in terk ettiği çiftliği de ortaya çıkmıştı. Komşuları “Evi bırakıp gitti, biz de meraktayız” sözleri sonrası Özlem Tekin'e dair yeni iddialar konuşuldu.

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Londra’da yaşayan bir program takipçisi Aramızda Kalmasın'a mesaj atarak “En son buraya, Londra’ya yerleşmişti” dedi.

Sosyal medyada da bu haber gündem oldu. Aramızda Kalmasın'ın paylaşımını görenler "Müge Anlı göreve" yorumlarında bulundu.

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Özlem Tekin
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