Once Upon a Time In Hollywood vizyona zirvede giriş yaptı

Daha vizyona girmeden çok konuşulan Quentin Tarantino imzalı Bir Zamanlar... Hollywood'da (Once Upon a Time In Hollywood) filmi, vizyondaki ilk üç gününde gişe listesinin zirvesinde yer aldı. Hafta sonunda 98.416 seyirci tarafından izlenen film, bu performansla Tarantino'nun şu ana kadarki yapımları arasında Türkiye'de en iyi açılışa imza atan film oldu.

Listenin ikinci sırasında aksiyon yapım Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) yer aldı. 64.812 seyirci çeken yapımı, 61.849 seyirciyle yerli yapım Sar Başa takip etti. Angry Birds Filmi 2 vizyondaki ikinci hafta sonunda 35.036 seyirciyle dördüncü sırada yer aldı. Siccin 6 ise 32.492 seyirciyle beşinci sırada yer alan yapım oldu. Listenin devamı şu şekilde;

Kod Adı: Angel 19.417 Aslan Kral 14.707 Korku Hikayeleri 7.707 Geniş Aile Komşu Kızı 6.839 Sesinde Aşk Var 6.103