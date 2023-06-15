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  4. Önce yaktılar, sonra silahlarına sarıldılar! Arazi anlaşmazlığı ortalığı kan gölüne çevirdi: Diyarbakır'da 2 aile arasında katliam gibi kavga

Önce yaktılar, sonra silahlarına sarıldılar! Arazi anlaşmazlığı ortalığı kan gölüne çevirdi: Diyarbakır'da 2 aile arasında katliam gibi kavga

15.06.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişte yaşadıkları arazi anlaşmazlığıyla başlayan husumet büyüdü, Diyarbakır'da iki ailenin karıştığı kavga adeta katliamla sonuçlandı. Buğday ekili arazide çıkarılan yangın aileler arasındaki anlaşmazlığı tetikledi. Taraflar silahlarına sarıldı, ortalık kan gölüne döndü, 9 kişi yaşamını yitirdi. Arazideki yangın için helikopterler de devreye girdi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki ailenin birbirlerine silahla saldırması sonucu ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı. Valilikten olayla ilgili açıklama geldi. Açıklamada silahlı kavganın "geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığına dayalı husumet" nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Olay yerinde hayatını kaybeden 9 kişinin cansız bedenleri kameralara yansıdı. Arazide çıkan yangına müdahale için de jandarma helikopteriyle havadan su atıldı. İşte katliam gibi olayın tüm ayrıntıları...

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200 DÖNÜMLÜK ARAZİDEN BAŞLAYAN HUSUMET...

Kırsal Serçeler Mahallesi'nde 2 aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI

Güvenlik güçleri köyde önlem alırken, jandarma helikopteri de havadan destek verdi. Yaralıların kaldırıldığı hastanelerde de polis, geniş önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI

Kavgada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi, 2 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor.

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ARAZİDEKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Kavganın, buğday ekili arazide çıkarılan yangın sonrası başladığı öğrenildi. Geniş alana yayılan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor, jandarma helikopteriyle de havadan su atılıyor.

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KAVGANIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Jandarma bölgede aldığı geniş güvenlik önlemlerini sürdürürken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, metal dedektörüyle arazide mermi ararken, olay yerinde bulunan traktördeki kurşun izleri ise kavganın boyutunu gözler önüne serdi.,

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VALİLİK: HAVADAN VE KARADAN GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2 aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bismil ilçemizin Serçeler Mahallesi’nde iki aile arasında, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığına dayalı husumet nedeniyle bu sabah silahlı kavga meydana gelmiştir. Olayda, O.T., S.T., H.T., M.C.T. ile M.E.A., S.A., M.A., Y.A., Ö.A. adlı vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır.”

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Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır arazi silahlı kavga

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