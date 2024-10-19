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  4. One Direction'un eski yıldızı Liam Payne'ın sevgilisi Kate Cassidy ölümünün ardından ilk açıklamasını yaptı

One Direction'un eski yıldızı Liam Payne'ın sevgilisi Kate Cassidy ölümünün ardından ilk açıklamasını yaptı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.10.2024 15:53
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One Direction grubundan ayrıldıktan sonra kariyerine solo şekilde devam eden İngiliz şarkıcı Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Payne'in Arjantin'de sevgilisi Kate Cassidy ile tatil yaptığı biliyordu. Payne'in vefat etmesinden 2 gün önce Arjantin'den ayrılan Kate Cassidy ölen sevgilisinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

One Direction'un eski yıldızı Liam Payne'ın sevgilisi Kate Cassidy ölümünün ardından ilk açıklamasını yaptı

One Direction grubunun eski yıldızı 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in Buenos Aires kentinnin Palermo bölgesindeki bir otelde kalırken üçüncü kattaki odasının balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü ismin sevgilisi Kate Cassidy ile birlikte Arjantin'e eski grup arkadaşı Niall Joran'ın konserini izlemek için gittiği belirtilmişti. İkili daha sonrasında Payne'in vefat ettiği otel odasında birlikte kalarak tatil yapmıştı.

2 GÜN ÖNCE AYRILMIŞ

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31 yaşındaki Payne ile iki yıldır ilişki yaşayan Kate Cassidy, sevgilisiyle kısa bir tatil için Arjantin'e gitmiş ve trajedi yaşanmadan 2 gün önce Florida'ya geri dönmüştü. Sosyal medya paylaşımlarında Cassidy dönme nedenini ise, "Dürüst olmak gerekirse, Güney Amerika'yı seviyorum ama bir yerde çok uzun süre kalmaktan nefret ediyorum ve orada beş gün kalmamız gerekiyordu, iki hafta sürdü ve ben de eve gitmem gerektiğini düşündüm." sözleriyle anlatmıştı.

"YAŞANAN HİÇBİR ŞEY GERÇEK GELMİYOR"

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Sevgilisi Payne'in ölümün ardından sosyal medyadan bir açıklama paylaşan Cassidy, "Bana gönderilen tüm güzel sözler ve sevgi için teşekkür ederim. Tamamen kaybolmuştum. Geçtiğimiz birkaç günde yaşanan hiçbir şey gerçekçi gelmiyor. Bu konuyu özel olarak ele alabilmem için bana gerekli nezaketi ve alanı vermenizi rica ediyor ve dua ediyorum. Liam, meleğim. Sen her şeysin. Seni koşulsuz ve eksiksiz sevdiğimi bilmeni istiyorum. Hayatımın geri kalanında seni sevmeye devam edeceğim. Seni seviyorum Liam." ifadeleri kullandı.

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