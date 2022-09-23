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Önemsiz gördüğü ufak kesik nedeniyle hayatını kaybetti! Et yiyen bakterinin etkileri korkutucu

23.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde nadir görülen oldukça kötü sonuçlara yol açabilen çeşitli hastalıklar bulunuyor. Bu hastalıklar arasında yer alan et yiyen bakterisi duyan herkesi şaşırtıyor. Et yiyen bakterisi olan insanların hayatta kalma ihtimali çok düşük oluyor. 54 yaşındaki David Hemmings ufak bir sıyrıkla kesilen bacağı nedeniyle hayatını kaybetti.

Önemsiz gördüğü ufak kesik nedeniyle hayatını kaybetti! Et yiyen bakterinin etkileri korkutucu

İskoçya'da yaşayan 54 yaşındaki 2 çocuk babası David Hemmings ailesiyle taşınıyordu. Bu taşınma aşamaları sırasında bacağı kutu tarafından kesildi. David, evlerinin anahtarlarını aldıktan sonra bacağının ağrıdığından şikayet etmeye başladı. Bu nedenle hastaneye kaldırılan David'in bacağında enfeksiyon kapmış bir kesik bulundu. David'in eşi Margaret ile oğulları 20 yaşındaki James ve 16 yaşındaki Lee'ye durumunun kötüleştiği ve hayatta kalamayacağı söylendi.

BACAKLARINDA SIVI BİRİKMESİ VARDI

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16 Eylül günü hastaneye kaldırılan David 17 Eylül'de hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, "et yiyen hastalık" olarak bilinen Nekrotizan fasiitti. Record'a konuşan Margaret, "David'in yıllardır bacaklarıyla ilgili sorunları vardı ve içlerinde sıvı vardı. Geçenlerde Salı günü evi merdivenlerle uğraştığı için ön ve arka kapıdaki bir mülke taşımıştık. Taşınma esnasında birkaç kez bacaklarını vurdu ve kutuları evden arabaya taşırken birini kesti. Çektiği ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırdık: Doktorlar David'in durumunun kötüleştiğini ve hayatta kalamayacağını söylediler. İki bacağını da ameliyat edebilirlerdi ama hayatta kalamazdı."

HERKESE YARDIM EDERDİ

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Margaret, kocasına saygılarını sunarak Daily Record'a şunları söyledi: "David burada çok iyi tanınan biriydi ve yardıma ihtiyacı olan biri varsa ilk teklif eden o olurdu. Bir bahçeye sahip olmayı ve kendi hızında çömlekçilik yapabilmeyi dört gözle bekliyordu. Kendi ürünlerimizi yetiştirmeyi seviyorduk."

ET YİYEN BAKTERİ NEDİR?

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Nekrotizan Fasiit (NF) hastalığının diğer bir adı et yiyen bakteri hastalığıdır. Selülite benzer şekilde çatlak, kesik, böcek ısırıkları ve yarıklardan bulaşır. Hastalığa neden olan bakteriler genellikle A grubu Streptokok bakterileridir. NF’nin tek risk etkeni bakteriler değildir. Sigara ve alkol kullanımı, bazı kortikosteroidlerin uzun süreli tüketimi ve kronik kalp hastalıkları da risk teşkil edebilir. Literatürde hastaların %60’ında diyabet bildirilmiştir

ET YİYEN BAKTERİ TEDAVİSİ NEDİR?

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Bu enfeksiyon çok ciddi ve hızlı bir medikal müdahale gerektirir. Doktorların ilk aklına gelen müdahale ameliyat veya antibiyotik uygulamaktır. Çok hızlı yayılan bir enfeksiyon olduğu için müdahale de hemen yapılmalıdır. Gerekirse hasta acil ameliyata alınır. Doktorlar öncesinde damardan antibiyotik de verebilirler.

ET YİYEN BAKTERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Nekrotizan fasiitin ilk belirtileri genellikle ciddi görünmeyebilir. Ciltte ısınma, kızarıklık olabilir ve kişi sanki bölgedeki kas ya da bağlarda yaralanma olmuş gibi ciddi bir ağrı hissedebilir. Hatta bazen sadece boğaz ağrısı, kırgınlık gibi grip benzeri belirtiler olabilir. Sonraki aşamada ciltte küçük boyutlu, ağrılı ve kırmızı bir yumru gelişebilir, ancak gelişen bu kırmızı yumru hızla büyür. Ağrı daha da kötü hale gelir ve enfeksiyondan etkilenen bölgedeki kızarıklık hızla genişler. Enfekte bölgeden sıvı ve irin sızıntısı olabilir veya alanın rengi solabilir. Kabarcıklar, şişlikler, siyah noktalar, ülserler gibi farklı cilt lezyonları görülebilir. Enfeksiyonun erken evrelerindeki ağrı lezyonun görünümüne oranla çok daha kötüdür. Yırtık bir kas ağrısına benzeyebilen yara boyutuyla orantısız şiddette bir ağrı mevcuttur. Diğer nekrotizan fasiit belirtileri ise şunları içerebilir:

  • Halsizlik
  • Güçsüzlük
  • Yorgunluk
  • Ateş
  • Genel vücut ağrıları
  • Titreme
  • Terleme
  • Mide bulantısı ve kusma
  • İshal
  • İdrar sıklığında azalma
  • Enfeksiyon bölgesinde hızlı bir şekilde genişleyen kızarıklık
  • Enfeksiyon devam ederse, sonraki evrede kişide şu bulgular ortaya çıkabilir:
  • Dehidrasyon (Vücutta sıvı açığı oluşması)
  • Hızlı kalp atımı
  • Düşük kan basıncı
  • Koyu, mor renkli cilt
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