HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. OnePlus 9RT'den dikkat çeken satış başarısı

OnePlus 9RT'den dikkat çeken satış başarısı

20.10.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarındaki üreticilerden biri olan OnePlus, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli üreticinin yeni modeli OnePlus 9RT ise satışa çıkmasıyla birlikte büyük ilgi gördü.

OnePlus 9RT'den dikkat çeken satış başarısı

OnePlus, OnePlus 9RT'yi geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Son bir haftadır teknoloji basınının gündeminde olan telefon böylece raflardaki yerini almıştı. OnePlus 9RT satışa çıkmaz dikkat çeken bir haber ile gündeme geldi.

Beklenen akıllı saat geldi: OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition tanıtıldı!Beklenen akıllı saat geldi: OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition tanıtıldı!

BEŞ DAKİKADA MİLYONLARCA DOLAR KAZANDI

OnePlus'ın Weibo sayfasına göre, 9RT satışları sadece beş dakikada 100 milyon yuan (yaklaşık 15 milyon dolar) kazandırdı, bu da bellek seçeneklerine bağlı olarak 26.000 ila 32.000 birim arasında satış anlamına geliyor.

oneplus 9rt

Bu arada unutanlar için OnePlus 9RT’nin özelliklerini de kısaca hatırlatalım.

İŞTE ONEPLUS 9RT'NİN ÖZELLİKLERİ

OnePlus’ın yeni üst seviye cihazı Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 yonga setinden güç alıyor. 120Hz’lik ekran yenileme hızına sahip bir panelle gelen telefonda 65W hızlı şarj özelliği de bulunuyor. 8 GB/12GB RAM’e yer veren cihazın bataryası ise 4500 mAh.

OnePlus, ABD ve Avrupa pazarlarında büyüdüOnePlus, ABD ve Avrupa pazarlarında büyüdü

Starlink uçaklara internet hizmeti götürecek: Yepyeni bir proje geliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor! Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor!
Uçaklara internet sağlayacak! Elon Musk'tan paylaşım geldiUçaklara internet sağlayacak! Elon Musk'tan paylaşım geldi
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

TÜGVA'dan yeni açıklama: Hodri meydan

TÜGVA'dan yeni açıklama: Hodri meydan

Havva Öztel, kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı: Çok var bende

Havva Öztel, kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı: Çok var bende

Mağlubiyetin nedenini dobra dobra açıkladı

Mağlubiyetin nedenini dobra dobra açıkladı

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.