OnePlus 9RT'den dikkat çeken satış başarısı

OnePlus, OnePlus 9RT'yi geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Son bir haftadır teknoloji basınının gündeminde olan telefon böylece raflardaki yerini almıştı. OnePlus 9RT satışa çıkmaz dikkat çeken bir haber ile gündeme geldi.

BEŞ DAKİKADA MİLYONLARCA DOLAR KAZANDI

OnePlus'ın Weibo sayfasına göre, 9RT satışları sadece beş dakikada 100 milyon yuan (yaklaşık 15 milyon dolar) kazandırdı, bu da bellek seçeneklerine bağlı olarak 26.000 ila 32.000 birim arasında satış anlamına geliyor.

Bu arada unutanlar için OnePlus 9RT’nin özelliklerini de kısaca hatırlatalım.

İŞTE ONEPLUS 9RT'NİN ÖZELLİKLERİ

OnePlus’ın yeni üst seviye cihazı Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 yonga setinden güç alıyor. 120Hz’lik ekran yenileme hızına sahip bir panelle gelen telefonda 65W hızlı şarj özelliği de bulunuyor. 8 GB/12GB RAM’e yer veren cihazın bataryası ise 4500 mAh.

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