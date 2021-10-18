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Beklenen akıllı saat geldi: OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition tanıtıldı!

18.10.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus, bir süredir konuşulan Harry Potter temalı akıllı saati OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition'ı resmileştirdi. OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition, OnePlus Watch'ı temel alsa da estetik olarak birkaç farklı dokunuşa sahip.

Beklenen akıllı saat geldi: OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition tanıtıldı!

OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition, aslında bir süredir sızıntılarda adı geçen bir akıllı saat. Hatta OnePlus'ın bizzat kendisi de akıllı saatin yakında geleceğine dair bazı paylaşımlar yapıyordu ve bu paylaşımlarda Harry Potter hayranlarını heyecanlandıran bazı ipuçlarına yer veriyordu. Nitekim Harry Potter temalı akıllı saat OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition, artık resmen tanıtıldı.

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İŞTE HARRY POTTER TEMALI AKILLI SAAT

Harry Potter temalı akıllı saat, teknik olarak OnePlus Watch ile aynı. OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition 1.39 inç AMOLED ekran ile geliyor ve 100'den fazla egzersiz izleme moduna destek vermesinin yanı sıra kalp atış hızı ve kan oksijen takibi yapabiliyor.

Saat, estetik olarak, birkaç "sihirli" dokunuşa sahip. Bunlar, Hogwarts armasına sahip kahverengi deri kayış, altın rengi detaylar ve düğmeye kazınan Harry'nin yara izi gibi Harry Potter severlere özel dokunuşlardan oluşuyor. Özel kadranlar ve Hogwarts armasına sahip bir dizi dinamik saat yüzü de var. Tabii, özel kutuyu da unutmamak gerek.

OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition-1

ONEPLUS WATCH HARRY POTTER LIMITED EDITION'IN FİYATI

OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition'ın fiyatı yaklaşık 226 dolar olarak belirlenmiş.

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Akıllı saat Hindistan'da piyasaya çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat
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