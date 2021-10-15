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OnePlus, ABD ve Avrupa pazarlarında büyüdü

15.10.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus, OnePlus 9RT’yi resmen piyasaya sürdü. Telefon, bu yılın başlarında piyasaya sürülen OnePlus 9R’nin halefi diyebiliriz. Ancak OnePlus, tanıtım etkinliğinde telefondan bahsetmeden önce bu yılki satış rakamlarına da ışık tuttu.

OnePlus, ABD ve Avrupa pazarlarında büyüdü

OnePlus kurucusu Liu Zuohu’ya göre, OnePlus son 6 ayda veya 2021’in ilk yarısında küresel akıllı telefon satışlarında yıllık yüzde 257 büyüme kaydetti. Firma, Çin'de de benzer bir artış kaydetti. Geçen yıla göre yüzde 124 büyüme kaydedilmiş oldu.

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HEDEF 10 MİLYON BARAJINI GEÇMEK

Şirket için en dikkat çekici kısım, satış adedi olarak 10 milyon barajının geçilecek olması diyebiliriz. OnePlus’ın kaynaklarını sürekli olarak Oppo ile entegre ettiği ve akıllı telefon portföyünü genişletmekte istekli olduğu düşünülürse, bu sürpriz değil diyebiliriz.

Şirket için sunulan ColorOS sayesinde yazılım desteği alınıyor. OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9R’den oluşan en son amiral gemisi serisi, ColorOS tabanlı OxygenOS ile önceden yüklenmiş olarak geliyor. Ancak tüketicilerin bunu kabul etmeye istekli olup olmadığı da görülecektir.

Mayıs ayında şirket, Huawei Mobil Çin’in eski Başkan Yardımcısı Li Kaixin’i OnePlus Başkan Yardımcısı olarak atamıştı. Li’nin, Huawei’yi Çin’de başarıyla yönettiği ve markanın on milyonlarca satış elde etmesine yardımcı olduğu biliniyor. Şimdi aynısını bu şirket için yapması ve şirketin 10 milyon barajına ulaşmasına yardımcı olması umuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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