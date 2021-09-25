HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Onlarca öğrenci ve öğretmen pozitif çıktı! 600 öğrencili okul uzaktan eğitime geçti

Onlarca öğrenci ve öğretmen pozitif çıktı! 600 öğrencili okul uzaktan eğitime geçti

25.09.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ın Kağızman ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından okul kapatılarak uzaktan eğitim sistemine geçildi.

Onlarca öğrenci ve öğretmen pozitif çıktı! 600 öğrencili okul uzaktan eğitime geçti

Kağızman’da yaklaşık 600 öğrencisi bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki öğrenci ve öğretmenler de pozitif vaka sayısının artması nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçti.

BİRÇOK TEST POZİTİF ÇIKTI

Birçok öğretmen ve öğrencinin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla hemen harekete geçen Kağızman Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü okulun tamamına test yapılması kararını aldı. Yapılan testler ile onlarca öğrenci ve öğretmenin test sonuçları pozitif çıktı, okul ve pansiyon hemen kapatılarak uzaktan eğitime geçildi. (İHA)

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandıKorkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiralık aracı sattı, noter önünden bakın nasıl kaçtıKiralık aracı sattı, noter önünden bakın nasıl kaçtı
PARTNERBaşörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinden tam not aldıBaşörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinden tam not aldı
Bakan Koca duyurdu! Tüm dünyada 7. sıradayızBakan Koca duyurdu! Tüm dünyada 7. sıradayız
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında olay frikik! Göğüsleri açıldı

Canlı yayında olay frikik! Göğüsleri açıldı

İstanbul'a dönmüştü! İlk kez görüntülendi

İstanbul'a dönmüştü! İlk kez görüntülendi

Görüntüler kan dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"

Görüntüler kan dondurdu! "Boğazımı kesmeye başlamıştı"

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

İğrenç olay! Sokak ortasında iki erkek çocuğuna taciz kamerada

İğrenç olay! Sokak ortasında iki erkek çocuğuna taciz kamerada

Havalimanında dehşet! Finlandiyalı turist feci şekilde can verdi

Havalimanında dehşet! Finlandiyalı turist feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Rize meydanında yakacağım

Rize meydanında yakacağım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.