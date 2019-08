Onlarda aynı fikirde! Eğer böyle bir eşinizi böyle seçerseniz...

Carnegie Mellon Üniversitesi'nde yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, eşinizin aldığınız kararları büyük ölçüde etkileyebileceğini ve sonuçta başarınıza veya başarısızlığınıza katkıda bulunduğunu gösteriyor. Bu çalışmaya göre, destekleyici eşleri olan kişilerin kendilerine başarı şansı verme şansları daha yüksek.

DESTEKLEYİCİ EŞE SAHİP OLANLAR DAHA ZOR GÖREVLERİ SEÇİYOR

163 evli çift üzerinde yapılan araştırmalardan sonra bu sonuca varıldı. Her partnere bir seçim hakkı tanındı: ya basit bir bulmacayı çözeceksin ya da bir ödül için rekabet edeceksin. Araştırmacılar daha sonra her bir çiftin birbirleriyle olan etkileşimlerini not ettiler. Daha cesaretlendirici ve destekleyici eşleri olanların ödül için rekabet etmeyi tercih ettiklerini keşfettiler. Eşleri cesaret kırıcı olanlar basit bulmacayı seçti. Araştırma burada sonlanmadı. Araştırmacılar, 6 ay sonra aynı çiftleri takip ettiklerinde, genellikle zor olan tercihi yapan çiftlerin daha kolay tercihi yapan çiftlerden daha mutlu olduklarını keşfettiler.