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Onlarda aynı fikirde! Eğer böyle bir eşinizi böyle seçerseniz...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

Farkında olsanız da olmasanız da, yaşamdaki başarınız ve bakış açınız çevrenizdeki insanlara da bağlı olabilir. Ancak bilim bunu bir adım daha ileri taşıyor ve başarınızın, kiminle evlendiğinizle ilgili olabileceğini söylüyor.

Onlarda aynı fikirde! Eğer böyle bir eşinizi böyle seçerseniz...

Carnegie Mellon Üniversitesi'nde yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, eşinizin aldığınız kararları büyük ölçüde etkileyebileceğini ve sonuçta başarınıza veya başarısızlığınıza katkıda bulunduğunu gösteriyor. Bu çalışmaya göre, destekleyici eşleri olan kişilerin kendilerine başarı şansı verme şansları daha yüksek.

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DESTEKLEYİCİ EŞE SAHİP OLANLAR DAHA ZOR GÖREVLERİ SEÇİYOR

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163 evli çift üzerinde yapılan araştırmalardan sonra bu sonuca varıldı. Her partnere bir seçim hakkı tanındı: ya basit bir bulmacayı çözeceksin ya da bir ödül için rekabet edeceksin. Araştırmacılar daha sonra her bir çiftin birbirleriyle olan etkileşimlerini not ettiler. Daha cesaretlendirici ve destekleyici eşleri olanların ödül için rekabet etmeyi tercih ettiklerini keşfettiler. Eşleri cesaret kırıcı olanlar basit bulmacayı seçti. Araştırma burada sonlanmadı. Araştırmacılar, 6 ay sonra aynı çiftleri takip ettiklerinde, genellikle zor olan tercihi yapan çiftlerin daha kolay tercihi yapan çiftlerden daha mutlu olduklarını keşfettiler.

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Bu araştırmanın baş yazarı olan Carnegie Mellon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde psikoloji profesörü
Brooke Feeney şöyle diyor:

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“İnsanların özel karar aşamalarında yaptıkları seçimlerin (bir iş fırsatı peşinde koşmak ya da yeni arkadaşlar aramak gibi) uzun vadeli refahları için çok önemli olduğu fikrine destek bulduk. Eşleriniz, yaşam fırsatlarını benimseyerek başarılı olmanıza yardımcı olabilir. Ya da büyüme fırsatlarını takip etmenizi daha az olası kılarak gelişme sürecinizi engelleyebilirler. ”

ÜNLÜ ve BAŞARILI ÇİFTLER DE AYNI DÜŞÜNCEDE

Belki de bunun en iyi kanıtı günümüz dünyasındaki başarılı ve popüler çiftlerdir. Barack ve Michelle Obama, Mark Zuckerberg ve Pricilla Chan bu en ikonik çiftlerden sadece birkaçı. Hepsi farklı kökenlerden geliyor ve farklı sektörlerde var olduklar. Ancak hepsi benzer bir şeyi kabul ediyor: eşleri olmadan şu anda oldukları kadar başarılı olamayacaklarını.

Barack Obama eşi ile ilgili şunları söylüyor:

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“Açıkçası Michelle olmadan yaptığım hiçbir şeyi yapamazdım. Daha önce bana aklımı başımda tutanları, dengemi sağlayanları, baskı ile başa çıkmama yardımcı olanları soruyordun. İşte bu genç kadın… Ona her gün pek çok açıdan güveniyorum.”

Mark Zuckerberg, 2017 Harvard açılış konuşmasında da benzer şeyler söyledi. Facebook kurucusu sosyal hizmet çalışmalarını karısı Priscilla'ya atfederek şunları söylüyor:

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"Priscilla hayatımdaki en önemli kişidir, bu yüzden buradaki zamanımda inşa ettiğim en önemli şey odur.”

Ancak bu destekleyen eşler sadece kadınlar değil elbette. Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, kocası Jay-Z’nin desteğini dile getiriyor. Beyonce’e göre, Jay-Z ona birçok konuda yardımcı oluyor ve destek veriyor.

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