Onlyfans pozları çok konuşulmuştu! Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss o paylaşımı yapınca annesi deliye döndü

MYNET-Top model Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. 26 yaşındaki Lottie'nin 2021'de Los Angeles'a taşınmasının ardından yetişkinlere yönelik abonelik sitesi OnlyFans'a üye olmasının ardından ailesi ile arası bozuldu.

AİLESİYLE ARASI AÇILDI

Ablasıyla da bu yüzden sorunlar yaşayan Lottie Moss paylaşımları yüzünden annesinin onunla haftalarca konuşmadığını ve ailesinin kendisine tepki gösterdiğini açıkladı.

Ancak OnlyFans'ta erotik içerik üreticisi olduktan sonra Lottie ailesinden uzaklaştığını söyledi. Daha önce Calvin Klein'ın bir reklam kampanyasında yer alan ve çoğu modelin bayılacağı bir isim olan Lottie, OnlyFans'ta 'içerik yaratıcısı' olarak çalışmanın kendisine daha fazla iş tatmini sağladığını da sözlerine ekledi.

ABLASIYLA İLGİLİ İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Modellik dünyasına adım attığında ablasından tavsiye alıp almadığı sorulduğunda ise ünlü model, çocukken ablasıyla hiç yakın olmadıklarını itiraf etti. 'Hayır, sadece hiç dürüstçe konuşmadık. Her zaman böyleydi, gerçekten hiç üzülmedim,' dedi.

Lottie, daha önce erotik içeriklerden ayda yaklaşık 30.000 sterlin kazandığını iddia etmişti.