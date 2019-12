Oppo A9 2020 oyunları oynatabiliyor mu?

Snapdragon 665 işlemcisinin kullanıldığı Oppo A9 2020, 4GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahip. Ek olarak microSD desteği de var ve önemli bir özellik olarak Game Boost 2.0 özelliğine sahip. Bu sayede cihazınızın gücü oyunlara göre yeniden optimize ediliyor ve güçlü oyunları bile bu cihazda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz.

6.5 inç değerde ekran, 1600×720 çözünürlük sunuyor. 480nit parlaklık değeri ve %89’luk bir ekran kasa oranı söz konusu. Bu da daha verimli bir kullanım ve dikkat çekici ekran demek.

Büyük ekranda akıcı bir oyun deneyimine kim hayır diyebilir ki? Üstelik, Dolby Atmos desteği ve stereo hoparlörler sayesinde de çoğu kez kulaklıklara ihtiyaç duymadan da zengin işitsel detaylarla oyun keyfi yaşayabiliyorsunuz.

Oppo A9 2020’nin oyun çalıştırma performansı nasıl?



Oppo A92020, Super Mario Run’dan Need for Speed No Limits’e, PES 2020’den PUBG’ye kadar Google Play Store’da yer alan oyunları rahatlıkla oynamanıza imkân sunuyor. Bitmedi, Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya uygulamalarını da sorunsuz kullanabiliyor ve işlemlerinizi hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Ürünün gerek arayüz performansı, gerekse de oyun ve uygulama açma performansı tatmin edici düzeyde. Uzun bekleme süreleri, donma ve kasma gibi can sıkıcı detaylarla da karşılaşmıyorsunuz.