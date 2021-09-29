Oppo nihayet yeni nesil modelini tanıttı

Oppo’nun üst segmente hitap eden yeni modelinde MediaTek tarafında geliştirilmiş Dimensity 1200 5G yonga seti yer alıyor. Bu yonga setinde 8GB RAM eşlik ediyor. Telefonun dahili depolama alanı ise minimum 128GB. Elbette 12GB RAM ve 256GB’lık ikinci bir opsiyon da mevcut. Cihazda microSD kart desteği ise bulunmuyor.

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6.43 inçlik AMOLED ekranla gelen telefonda delikli ekran tasarımı tercih edilmiş. 120Hz tazeleme hızını destekleyen ekranda HDR10 özelliği de mevcut. 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde olan ekranın maksimum parlaklığı ise 800 nits.

Telefonun arka yüzündeki 64MP’lik geniş açılı ana kameraya 8MP’lik ultra geniş açı kamerası ve 2MP’lik makro kamera eşlik ediyor. Bu kamera ile 30 fps’te 4K videolar kaydetmek mümkün.

Ön yüze baktığımızda ise 16MP’lik geniş açılı bir selfie kamerası görüyoruz. Bu kamera da 30 fps’te 1080p çözünürlüğünde videoları destekliyor.

Ekran altı parmak izi okuyucusuyla gelen telefonda 4500 mAh’lık bataryaya yer verilmiş. 60W hızlı şarj desteği sunulan modelin sıfırdan yüzde 50 şarja ulaşması yalnızca 16 dakika sürüyor. Oppo ilk etapta Çin’de satışa çıkaracağı model için 140 dolarlık bir başlangıç fiyatı belirlemiş.

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