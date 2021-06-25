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  4. Ordu'da 'Delta' varyantı paniği! 56 kişi karantinaya alındı

Ordu'da 'Delta' varyantı paniği! 56 kişi karantinaya alındı

25.06.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Ünye bir sitede oturan Azeri Uyruklu kadında 'Delta' varyantı tespit edildi. Kadınla temaslı 56 kişi için karantina uygulaması başlatıldı.

Ordu'da 'Delta' varyantı paniği! 56 kişi karantinaya alındı

İlçenin Gölevi Mahallesi’nde sitede oturan Azerbaycan uyruklu bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan incelemede testi pozitif çıkan kadının 'Delta' varyantlı vaka olduğu belirlendi.

56 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen filyasyon ekipleri, temaslıların belirlenmesi için çalışma başlattı. Sitenin bazı bloklarındaki daireler izolasyona alınırken, Azerbaycanlı kadının temaslı olduğu saptanan çevredeki market ve pastane çalışanlarıyla birlikte toplam 56 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

Polis ekipleri siteye gelerek, karantinada olanların dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ordu karantina
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
dün ordu da virus yoktu gece mi gelmiş
man kafaların bana birşey olmaz ukalalığı geberin de göremeyin
eyvah eyvah hemen hepsini hapis edin yoksa gereye döneriz

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