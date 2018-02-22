Örgü modelleri ile neler yapılabilir?

Örgü örmeyi sevenler değişik örgü modelleri arasında seçim yaparak, tarzlarını daha iyi yansıtabilirler. Hele bir de yeni bir bebek haberi alındığında, ilk iş bebeklere uygun örgü modelleri aramak olur. Örgü modelleri ülkemizde çeşit çeşit. Sade bir berenin ortasından geçen saç örgüsü, bir anda bütün havayı değiştirebiliyor. Yazlık ve kışlık örgü modelleri de farklıdır. Yaz mevsiminin serin meltemleri için hafif şallar; kış için bebek battaniyeleri, atkılar, bereler örgü modelleri arasında en çok tercih edilenler. Özellikle bebekler için olan örgü modelleri, insanda örme isteği uyandırır. Rengarenk yünler ile yapılan örgülerin üzerine işlenen figürler, örgüleri daha eğlenceli hale getirir. İnternetten ve dergilerden edinebileceğiniz örgü modelleri ile koleksiyonunuzu genişletebilirsiniz. Örgü modelleri hakkında birkaç fikir yazının geri kalanında. Örgüyle Yapabilecekleriniz Örgü örerek yapabilecekleriniz neredeyse sınırsız. Bir çift şiş ve yün ile bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Örgü örerken yapılabilecek en basit modellerden biri yeleklerdir. Yelekler modeline göre tek parça veya ön ve arka parçalar ayrı ayrı örülerek yapılabilir. Yeleklerin en önemli özelliği bütün kıyafetler ile kombinlenme şanslarının olmasıdır. Yelekten biraz daha karmaşık olan hırkalar ise çocukluğumuzda en çok giydiğimiz parçalardan biriydi. Serin havaların kurtarıcısı olan yelekler klasik biçimleri dışında, daha modern tarzları da barındırır. Aşağıda yer alan örgü yelek modelleri, sizlerin yelekler ile ilgili fikir edinmenizi sağlayacaktır. Hemen hemen her senenin modası panço ve pelerinlerde de geniş seçenekler mevcut. Örgünün sınırları o kadar geniş ki, bütün gerekli olanlar yeterli miktarda yün, şiş ve biraz hayal gücü.

En Eğlencelileri Bebekler İçin Olanlar Tabi ki örgü örmenin en eğlenceli tarafı, minik insanlar için yapılanlardır. Hem fazla büyük parçalar olmadığı için örgü örerken bitirme sorunu yaşayanlar için de iyi bir seçimdir. Bebek örgü modelleri hem sevimlidir, hem de kullanışlıdır. Ayrıca örgü yapılırken seçilecek yüne bağlı olarak da sağlıklı olduğu söylenebilir. Üreticiler bebeklerin ihtiyaçları doğrultusunda yün çeşitleri geliştirmişler ve geliştirmeye de devam etmektedirler. Bebek yünlerini örerken özellikle kıyafetlerde kullanılan en kalın şiş 4-4,5 numaralı olanlardır. Daha kalın örgüler ağır olacağı ve bebeklerin hareket etmesini zorlaştıracağı için, örgünün de hafif olması istenir. Örgü battaniye modelleri ise dilediğiniz kalınlıkta olabilir. Battaniye yaparken örgü sırasında desen eklenebilir. Ancak battaniyenin kenarlarının kıvrılmamasına dikkat etmek gerekir. Aksi halde battaniye kullanışlı olmaz. Eğer buna rağmen kıvrılma sorunu yaşıyorsanız battaniyenin kenarlarından çıkaracağınız ilmeklerle birkaç sıra lastik örmek sorununuzu çözecektir. Daha sevimli battaniyeler için düz bir taban üzerine yine örgüden yapılmış çeşitli kompozisyonlar oluşturulabilir. Eğer sabırlı biriyseniz, koltuklarınız için öreceğiniz bir battaniye soğuk kış günlerinde televizyon izlerken, kitap okurken size eşlik edecektir.