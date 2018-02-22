KADIN

Örgü modelleri ile neler yapılabilir?

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
KENDİN YAP HABERLERİ  | 22.02.2018 15:18 | Son Güncelleme

Hazır giyim sektörü gelişti, yine de farklı ve el emeği ürünler isteyerek örgü örmeye devam edenlerin sayısı az değil. Bütün yaşlara uygun örgü modelleri mutlaka bulunur. Örgü ile yapılabilecekler sınırsız; battaniyeler, yelekler, hırkalar, yatak örtüleri, panço, pelerin...

Örgü modelleri ile neler yapılabilir?

Örgü örmeyi sevenler değişik örgü modelleri arasında seçim yaparak, tarzlarını daha iyi yansıtabilirler. Hele bir de yeni bir bebek haberi alındığında, ilk iş bebeklere uygun örgü modelleri aramak olur. Örgü modelleri ülkemizde çeşit çeşit. Sade bir berenin ortasından geçen saç örgüsü, bir anda bütün havayı değiştirebiliyor. Yazlık ve kışlık örgü modelleri de farklıdır. Yaz mevsiminin serin meltemleri için hafif şallar; kış için bebek battaniyeleri, atkılar, bereler örgü modelleri arasında en çok tercih edilenler. Özellikle bebekler için olan örgü modelleri, insanda örme isteği uyandırır. Rengarenk yünler ile yapılan örgülerin üzerine işlenen figürler, örgüleri daha eğlenceli hale getirir. İnternetten ve dergilerden edinebileceğiniz örgü modelleri ile koleksiyonunuzu genişletebilirsiniz. Örgü modelleri hakkında birkaç fikir yazının geri kalanında.

Örgüyle Yapabilecekleriniz

Örgü örerek yapabilecekleriniz neredeyse sınırsız. Bir çift şiş ve yün ile bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Örgü örerken yapılabilecek en basit modellerden biri yeleklerdir. Yelekler modeline göre tek parça veya ön ve arka parçalar ayrı ayrı örülerek yapılabilir. Yeleklerin en önemli özelliği bütün kıyafetler ile kombinlenme şanslarının olmasıdır. Yelekten biraz daha karmaşık olan hırkalar ise çocukluğumuzda en çok giydiğimiz parçalardan biriydi. Serin havaların kurtarıcısı olan yelekler klasik biçimleri dışında, daha modern tarzları da barındırır. Aşağıda yer alan örgü yelek modelleri, sizlerin yelekler ile ilgili fikir edinmenizi sağlayacaktır. Hemen hemen her senenin modası panço ve pelerinlerde de geniş seçenekler mevcut. Örgünün sınırları o kadar geniş ki, bütün gerekli olanlar yeterli miktarda yün, şiş ve biraz hayal gücü.

orgu modelleri bebek

En Eğlencelileri Bebekler İçin Olanlar

Tabi ki örgü örmenin en eğlenceli tarafı, minik insanlar için yapılanlardır. Hem fazla büyük parçalar olmadığı için örgü örerken bitirme sorunu yaşayanlar için de iyi bir seçimdir. Bebek örgü modelleri hem sevimlidir, hem de kullanışlıdır. Ayrıca örgü yapılırken seçilecek yüne bağlı olarak da sağlıklı olduğu söylenebilir. Üreticiler bebeklerin ihtiyaçları doğrultusunda yün çeşitleri geliştirmişler ve geliştirmeye de devam etmektedirler.

orgu modelleri 2

Bebek yünlerini örerken özellikle kıyafetlerde kullanılan en kalın şiş 4-4,5 numaralı olanlardır. Daha kalın örgüler ağır olacağı ve bebeklerin hareket etmesini zorlaştıracağı için, örgünün de hafif olması istenir. Örgü battaniye modelleri ise dilediğiniz kalınlıkta olabilir. Battaniye yaparken örgü sırasında desen eklenebilir. Ancak battaniyenin kenarlarının kıvrılmamasına dikkat etmek gerekir. Aksi halde battaniye kullanışlı olmaz. Eğer buna rağmen kıvrılma sorunu yaşıyorsanız battaniyenin kenarlarından çıkaracağınız ilmeklerle birkaç sıra lastik örmek sorununuzu çözecektir. Daha sevimli battaniyeler için düz bir taban üzerine yine örgüden yapılmış çeşitli kompozisyonlar oluşturulabilir. Eğer sabırlı biriyseniz, koltuklarınız için öreceğiniz bir battaniye soğuk kış günlerinde televizyon izlerken, kitap okurken size eşlik edecektir.

orgu modelleri 3

Uzmanlara göre örgü örmek aynı zamanda kişiyi rahatlatan bir aktivite. Eğer örgü, meditasyon amaçlı yapılıyorsa sade ve düz örgü modelleri seçmek işi biraz daha kolaylaştırır. Yine de ben karışık işler seviyorum diyenlerdenseniz daha zorlayıcı örgü modelleri de var. Örgü örmek gibi bir hobiniz varsa örgü modelleri arasından dilediğinizi seçerek sevdikleriniz için hediyeler yapma şansınız bulunuyor. Bebekler için olan örgü modelleri yetişkinlere de uyarlanarak tüm ailenin giyebileceği bir takım oluşturulabilir. Böylece keyfinize keyif katabilir, sosyal yaşamda dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz. Birisi nereden aldığınızı sorduğunuzda ben yaptım demek kadar gurur verici başka bir durum olabilir mi?

Toplumumuzda örgü modelleri paylaşılır. Böylece örgü örmenin sadece ilmekleri değil ilişkileri de kuvvetlendiren bir yönü olduğunu söyleyebilir miyiz? Büyüklerimizi bir düşünün. Birinin çıkardığı örgü modelleri elden ele dolaşırdı. O örgü modelleri üzerine eklenen başka desenler ise ortaya değişik örgü modelleri çıkartırdı. Yıllardan yıllara gelen bu gelenek sayesinde örgü modelleri koleksiyonu o kadar ilerledi ki, çoğu desen tasarımlara bile ilham kaynağı oldu. Hadi siz de örgü modelleri arasında seçiminizi yapın ve ortaya çıkaracağınız eserinizle gurur duymaya başlayın. Unutmadan örgü örmenin rahatlatması dışında bütçeye katkısı olduğunu da eklemek lazım.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
örgü modelleri gece bebek

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Çukur 18. bölüm fragmanı! Vartolu Yamaç'ın elinde mi?

Çukur 18. bölüm fragmanı! Vartolu Yamaç'ın elinde mi?

Seren Serengil, Demet Akalın'ı sildi! Sebebi ise...

Seren Serengil, Demet Akalın'ı sildi! Sebebi ise...

İlginizi Çekebilir

Hayat kurtaran 1 TL'lik tüyolar

Hayat kurtaran 1 TL'lik tüyolar

Dışarıda yüzlerce lira vermeyin, çok ucuza evde yapın

Dışarıda yüzlerce lira vermeyin, çok ucuza evde yapın

Hayat kolaylaştıran hackler

Hayat kolaylaştıran hackler

Mağazalarda ateş pahasına satılan 12 ev yapımı güzellik ürünü

Mağazalarda ateş pahasına satılan 12 ev yapımı güzellik ürünü

Saç spreyinin saç dışında 5 dahiyane kullanımı

Saç spreyinin saç dışında 5 dahiyane kullanımı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
YouTube da Pratik Yazarla Örgü kanalında birçok baştan sona anlatımlı örgü videosu var.
Diğer Haberler
İğne oyası nedir? İğne oyası nasıl öğrenilir? İğne oyasına yeni başlayanlar neler yapmalıdır?

İğne oyası nedir? İğne oyası nasıl öğrenilir? İğne oyasına yeni başlayanlar neler yapmalıdır?

Beyaz spor ayakkabı nasıl temizlenir?

Beyaz spor ayakkabı nasıl temizlenir?

Miniğinizin el izinden evde anahtarlık yapabilirsiniz

Miniğinizin el izinden evde anahtarlık yapabilirsiniz

Seramik traşlama

Seramik traşlama

Evde küpe yapımı

Evde küpe yapımı

Hayat kurtaran 1 TL'lik tüyolar

Hayat kurtaran 1 TL'lik tüyolar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.