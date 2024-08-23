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    4. Ormanda 5 gün boyunca kaybolan 6 yaşındaki çocuk hayatta kalmayı başardı! İlk cümlesi 'çok yorgunum' oldu

    Ormanda 5 gün boyunca kaybolan 6 yaşındaki çocuk hayatta kalmayı başardı! İlk cümlesi 'çok yorgunum' oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.08.2024 10:03
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    Vietnam'daki bir ormanda beş gün boyunca kaybolan 6 yaşındaki bir çocuk, mucizevi bir şekilde yerel çiftçiler tarafından bulunana kadar yapraklar ve yabani meyvelerle hayatta kalmayı başardı. Çocuğun bulunduğu anda ayakta duramayacak kadar bitkin olduğu ve her yerinin çamurla kaplı olduğu fark edildi.

    Ormanda 5 gün boyunca kaybolan 6 yaşındaki çocuk hayatta kalmayı başardı! İlk cümlesi 'çok yorgunum' oldu

    MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'ın Yen Bai eyaletinde dokuz kardeşiyle oyun oynayan 6 yaşındaki Dang Tien isimli çocuk ormanda kayboldu. Dolaştığı yerden yaklaşık 4 kilometre uzakta bulunan küçük çocuk yerel çiftçiler tarafından bulundu. Çiftçiler çocuğun ilk bulunduğu anda, "Çok yorgunum, ayağa kalkamıyorum, lütfen beni yukarı taşıyın" dediğini söyledi.

    Çocuğun 5 gün boyunca ormanda meyve ve yaprak yiyerek dereden su içerek hayatta kaldığı ifade edildi. Yerel site Dan Tri'nin haberine göre çocuğun 5 gün boyunca hayatta kalması yerel halk tarafından 'mucize' olarak nitelendirildi.

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