Ormanda 5 gün boyunca kaybolan 6 yaşındaki çocuk hayatta kalmayı başardı! İlk cümlesi 'çok yorgunum' oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'ın Yen Bai eyaletinde dokuz kardeşiyle oyun oynayan 6 yaşındaki Dang Tien isimli çocuk ormanda kayboldu. Dolaştığı yerden yaklaşık 4 kilometre uzakta bulunan küçük çocuk yerel çiftçiler tarafından bulundu. Çiftçiler çocuğun ilk bulunduğu anda, "Çok yorgunum, ayağa kalkamıyorum, lütfen beni yukarı taşıyın" dediğini söyledi.

Çocuğun 5 gün boyunca ormanda meyve ve yaprak yiyerek dereden su içerek hayatta kaldığı ifade edildi. Yerel site Dan Tri'nin haberine göre çocuğun 5 gün boyunca hayatta kalması yerel halk tarafından 'mucize' olarak nitelendirildi.