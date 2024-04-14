Orta Doğu'da kaynayan kazan taştı! İran'ın füzeleri İsrail'in Demir Kubbesi'ne böyle takıldı... O anlar kamerada

Haftalardır konuşulan İran-İsrail gerginliği artık boyut değiştirdi. Uluslararası kamuoyu tarafından 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyeceği düşünülen İran-İsrail gerilimi, 1 Nisan'da İsrail'in İran konsolosluğuna saldırarak 7 kişiyi öldürmesi üzerine iyice artmıştı. İran'ın saldırı sonrası 'cezalandıracağız' açıklaması ise artık kaçınılmaz bir noktada olunduğunu kanıtlar nitelikteydi. ABD ve İngiltere'nin İran'ı sakin olması yönündeki telkinleri de sonuçsuz kaldı. İran dün gece saatleri itibarıyla onlarca balistik füze ve İnsansız Hava Aracını (İHA) İsrail'e hedefleyerek fırlattı. Olay sonrası İsrail'den 'hazırız' mesajı çok hızlı bir şekilde geldi.

İSRAİL DERHAL HAREKETE GEÇTİ

İsrail Güvenlik Kabinesinin, İran'ın saldırısına yanıt için Savaş Kabinesine yetki verdiği bildirildi.

Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, bu adımla Savaş Kabinesinin, Güvenlik Kabinesinin onayına ihtiyaç duymadan İran'ın saldırısına verilecek yanıt konusunda karar alabileceği belirtildi.

Savaş Kabinesinin yetkilendirilmesiyle, İran'a verilecek yanıt konusunda karar alma sürecinin hızlı ve kolay hale geleceği ifade edildi.

İsrail ayrıca Birleşmiş Milletler'i (BM) saldırı altında olduğu gerekçesiyle acil toplantıya çağırdı.

ABD VE İNGİLTERE İSRAİL'İN YANINDA

İran'ın bu hamlesi sonrası ABD ve İngiltere hiç vakit kaybetmeden İsrail'e destek açıklamaları yaptı.

Ürdün, Lübnan ve Irak hava sahalarını kapatırken, Ürdün bazı İran İHA'larını düşürdüğünü ilan etmişti.

Mısır ise taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan, bölgedeki askeri gerilimin artması ve bunun tehlikeli yansımalarından "büyük endişe duyduğunu" açıkladı.

DEMİR KUBBE DEVREDE

İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe, İran'dan yollanan füzeleri birer birer imha etti.

Füzelerin imha edildiği anlara dair görüntüler uluslararası basında geniş yer buldu.