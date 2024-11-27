Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Reklam için iç çamaşırı giyen adam tekme tokat dayak yedi: 'Fenomenim' demesi yeterli olmadı

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Haryana bölgesinin Insar Pazarı'nda sütyen takan bir adamın dükkanın önünde dans etmesi tepkilere neden oldu. Dükkan sahipleri ve yerel halk, adamın kalabalığın önünde sütyenle dans ettiğini görünce, onu "müstehcen" bir şekilde dans etmekle suçlayarak dövmeye başladı.

Darp edilen adam ise sosyal medya fenomeni olduğunu ve kadın kılığına girerek videolar çektiğini söyleyerek kendisini savunmak istedi.

Olayla ilgili herhangi bir polis şikayeti bildirilmedi ancak yerel halkın onu bir daha halka açık yerlerde böyle videolar çekmemesi konusunda uyardığı söyleniyor. Adamın kendilerinden özür dilediğini söylediler.