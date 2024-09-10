Ortaokulda skandal! Öğretmen kız öğrencilerin soyunma odasına gizli kamera yerleştirdi... Görüntüleri bilgisayarında saklamış

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee bölgesinde bir ortaokulda 8. sınıf fen bilgisi öğretmeni ve futbol koçu olan 33 yaşındaki Christopher Schroll okulda kız öğrencilerin soyunma odasına gizli kamera yerleştirmekle suçlandı. Schroll, öğrencilerin soyunma odasında bir kamera bulduklarına dair şikayette bulunmasının ardından tutuklandı.

News Channel 9'un haberine göre, öğrencilerle ilgili gizli kayıt iki gün boyunca gerçekleşti ve kameraya 30 kız çocuğu alındı. Haberde, polisin gizli kayıt cihazına bağlı bir SD kartta bulunan yaklaşık dört milyon görüntüyü taramak zorunda kaldığı belirtildi.

AİLELERDEN VE ÖĞRENCİLERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Olaya ilişkin devam eden dava sürecinde mahkemeye çıkan Schroll duruşma sırasında gözyaşlarını tutamadı ve mağdurlar ile ailelerinden özür dileyerek, "Ebeveynlere ve çocuklarınıza, çok üzgünüm. Bana çok güvendiğinizi biliyorum ve ben bunu bozdum ve söyleyebileceğim tek şey üzgünüm" dedi.