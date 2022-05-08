Ortaya çıktı: Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın meğer ne kadar büyük hedefleri varmış! "X" ayrıntısı büyük merak konusu oldu

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması büyük bir gündem yarattı. 44 milyar dolarlık anlaşmanın yankıları ise hala sürüyor. Musk'ın anlaşmaya varmasından bu yana akıllarda pek çok soru da belirdi. Bunlardan biri de sosyal medya platformunda bundan sonra nelerin nasıl değişebileceğiydi. Şimdi, Musk'ın planları birer birer ortaya çıktı. Meğer ünlü milyarderin ne kadar büyük hedefleri varmış...

ELON MUSK PLANLARINI AÇIKLADI! ÖNCE 2025, SONRA 2028...

Engadget'a göre yatırımcılara büyük planlarını özetleyen Musk'ın yani Twitter'ın potansiyel yeni sahibinin büyük hedefleri var. Aktarıldığı kadarıyla ünlü milyarder 2021 sonunda 217 milyon olan Twitter'ın aylık kullanıcı sayısını 2025'te yaklaşık 600 milyona ve 2028 yılında da 931 milyona çıkarmak istiyor. Bu, önümüzdeki altı yıl içinde aylık kullanıcı sayısını dört katından fazlasına çıkarmak anlamına geliyor.

GİZEMLİ "X" AYRINTISI

Musk ayrıca "X" olarak anılan gizemli bir hizmet için 104 milyon ücretli aboneye sahip olmak istiyor. X ürününün ne tür bir ürün olacağına dair herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak reklamsız bir ücretli Twitter deneyimi sunacağı tahmin ediliyor.

Ünlü milyarder Twitter'ın, şirketin geçen yıl elde ettiği yaklaşık 5 milyar dolarlık yıllık gelirini 2028 yılına kadar 26.4 milyar dolara, yani bunun beş katına çıkarabileceğine inanıyor. Ayrıca Musk, Twitter'ın para kazanma yollarını da önemli ölçüde çeşitlendirmek istiyor. Şu anda, reklamlar Twitter'ın gelirinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor. Fakat dünyanın en zengin insanı, bunu 2028 yılına kadar yaklaşık yüzde 45'e düşürmek istiyor.

TWITTER BLUE YOK OLMAYACAK

Twitter, reklamsız haber makaleleri, gönderilen tweet'i geri alma ve başka birkaç küçük özellik sunan Twitter Blue adını taşıyan ücretli abonelik sistemini geçtiğimiz Kasım ayında ABD'de başlatmıştı. Musk ise Twitter Blue'suz bir Twitter düşünmüyor. 2025 yılına kadar 69 milyon Twitter Blue kullanıcısı ve 2028 yılına kadar 159 milyon Twitter Blue kullanıcısı olacağını tahmin ediyor.

Son olarak Elon Musk, yapacağı bazı hamleler ile şirketin 2023 yılında bir iş kolundan 15 milyon dolarlık bir gelir elde etmesini ve bu rakamın 2028 yılına kadar yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaşmasını istiyor.



