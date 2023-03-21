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Orucu bozan 10 şeye dikkat! Diyanet açıkladı! İşte orucu bozan durumlar

21.03.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orucu bozan durumlar, ramazan ayına az bir zaman kala merak edilmeye başlandı. Bu sene ramazan orucu 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Oruç tutacak olanlar iftar ve sahur saatleri aralığında orucu bozan şeylerden uzak duracaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan durumlar tek tek açıklandı.

Orucu bozan 10 şeye dikkat! Diyanet açıkladı! İşte orucu bozan durumlar

Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart tarihinde başlayacak. Orucu bozan durumlar, ramazan ayı boyunca bu ibadeti yerine getirecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Oruç tutanların yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaları gerekiyor. Oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozuyor.

AĞIZ SPREYİ ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

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SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn bidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

KULAK YIKATTIRILMASI ORUCU BOZAR MI?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağın yıkattırılması orucu bozmaz. Ancak kulak zarının delik olması durumunda, kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkündür. Bu itibarla, yıkama sırasında suyun mideye ulaşması hâlinde oruç bozulur.

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29). Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52).

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KAN ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

SİGARA İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler oruç yasakları kapsamına girer.

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DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz.

EŞLERİN ORUÇLU İKEN İLİŞKİLERİNİN SINIRI NE OLMALI?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır. Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

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