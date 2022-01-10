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  4. Oryantal Didem'e Acun Ilıcalı iki kere teklifte bulunmuş! Survivor itirafı

Oryantal Didem'e Acun Ilıcalı iki kere teklifte bulunmuş! Survivor itirafı

10.01.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'a çıktığı kapalı elbise sebebiyle günlerdir konuşulan oryantal Didem 2. Sayfa'ya konuk oldu. Oryantal Didem Survivor itirafıyla şaşırttı. Acun Ilıcalı'dan iki kere teklif geldiğini söyleyen Didem Survivor hayalini açıkladı.

Oryantal Didem'e Acun Ilıcalı iki kere teklifte bulunmuş! Survivor itirafı

İbrahim Tatlıses'in davetiyle yılbaşı gecesi İbo Show'a çıkan oryantal Didem kıyafeti sebebiyle uzun süre gündemde kaldı. Didem Kınalı yaptığı açıklamada ise kanal tarafından uyarıldığını bu sebeple de kapalı bir kıyafet giymek durumunda kaldığını açıkladı.

Oryantal Didem bugün de Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

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Acun Ilıcalı tarafından iki kez Survivor için teklif aldığını ancak böcek ve yılanlardan dolayı reddetmek zorunda kaldığını söyleyen Didem hayalinin denizden çıkarak geleceği adada dans etmek istediğini söyledi.

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Oryantal Didem ayrıca, Survivor'ı izlemeyi çok sevdiğini yeni sezonu iple çektiğini belirtirken, Birleşme Partisi'nde sahne almayı da istediğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kıyafet çok açık denildiğinde önemli olan sanatım derler kıyafet kapalı olunca kanal istedi derler.. hani sanat önemliydi..
şimdi Gülşen'i hadisesi Hande Yener'i İrem Derici si ve bir çoğu oryantalden beter giyiniyor
popcular oryantal olmuş oryantal popcu olmuş bu nasıl iş ben anlamadım

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