Oryantal Didem Kınalı'nın İbo Show itirafı şaşırttı! "Seni öldürürüm..."

İbo Show ile ünlenen oryantal Didem Kınalı, mesleğini değiştirdiğini açıkladı. Ünlü oryantal, geçtiğimiz aylarda bir albüm çıkardı ve şarkıcılığa soyundu.

Didem Kınalı önceki gün KKTC'deki bir otelde görüntülendi. Akşam sahne alacağı otelin sahilinde gündüz denizin tadını çıkaran Kınalı fit fiziği ile bakana bir daha baktırdı.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; sahnesi öncesi soruları yanıtlayan Kınalı, "Bugünlerde biraz başım dönüyor. Onun haricinde gayet iyiyim. Bugün son dansım, çok önceden alınmış bir sahneydi, bugün itibari ile oryantalliğe veda ediyorum. 24 senedir sahnelerdeydim... Kalça kemiğimde erime başladı, yüksek şekerim var, biliyorsunuz uzun vadede bazı zararları da oluyor bu mesleğin" diyerek mesleğini bıraktığını açıkladı.

Oryantalliğe ilk başladığında, "Yapamaz!" tarzı yorumların geldiğini ve şu anda da "Şarkı söyleyemez!" şeklinde eleştirilerin geldiğini söyleyen Kınalı, "Eskiden İbo Show'u bırakmazsan seni öldürürüm diye tehditler alıyordum şimdi de aynı dönemden geçiyorum, ölüm tehdidi haricinde demedikleri şey kalmadı" açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.





