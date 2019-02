Oscar haftasında ABD’de en çok ne izlendi?

Dean DeBlois'un yazıp yönettiği Ejderhanı Nasıl Eğitirsin adlı sevilen serinin yeni halkası Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (How to Train Your Dragon: The Hidden World), 55.5 milyon dolarlık açılışıyla bu hafta sonu ABD’de en çok izlenen film olarak zirvedeki yerini aldı. Hıçkırık ve ejderha dostu Dişsizin yeni bir tehlikeye karşı mücadelesini konu alan filmi, geçen haftanın birincisi Alita: Battle Angel takip etti. 12 milyon dolar hasılat elde eden yapımı, 10 milyon dolarla bir başka animasyon yapım The Lego Movie 2: The Second Part takip etti. Listenin dördüncü sırasında 8 milyon dolarla Fighting With My Family yer alırken, beşinci sırada 7.5 milyon dolarla Isn't It Romantic yer aldı.

Ülkemizde vizyona girmesi belirsizliğini koruyan What Men Want 5.2 milyon dolarla altıncı sırada konumlanırken, yedinci sırada korku filmi Happy Death Day 2U (Ölüm Günün Kutlu Olsun 2) 5 milyon dolar hasılat elde etti. Aksiyon ve gerilimin bir arada olduğu Cold Pursuit 3.3 milyon dolar hasılat elde ederken, The Upside 3.2 milyon dolarla listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. Haftanın onuncu sıradaki filmi ise, 2.3 milyon dolarla Run the Race oldu.