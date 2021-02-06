Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Oscar ödüllü aktör Christopher Plummer hayatını kaybetti

Oscar ödüllü aktör Christopher Plummer hayatını kaybetti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 06.02.2021 07:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Oscar ödüllü aktör Christopher Plummer hayatını kaybetti

Oscar ödüllü oyuncu Christopher Plummer, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Neşeli Günler filmindeki Kaptan Von Trapp rolüyle hafızalara kazınmış ünlü Kanadalı aktör Christopher Plummer, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Kötü haberi Christopher Plummer’ın 46 yıllık arkadaşı ve menajeri olan Lou Pitt verdi. Lou Pitt duyurusunda; "Chris, eski moda davranışları, kendini küçümseyen mizahı ve kelimelerin ahengiyle mesleğini derinden seven ve saygı duyan olağanüstü bir adamdı. Kanadalı kökenlerinden derinden zevk alan ulusal bir hazineydi. Sanatı ve insanlığı sayesinde tüm kalbimize dokundu ve efsanevi yaşamı tüm nesiller boyu sürecek. O sonsuza kadar bizimle olacak." dedi.

Thor: Love and Thunder filminden sızan görüntüler şaşırttıThor: Love and Thunder filminden sızan görüntüler şaşırttı

Christopher Plummer, en çok Oscar ödüllü müzikal "The Sound of Music performansıyla tanınıyor. Ayrıca, 2012 yılında "Beginners" filmindeki yardımcı rolüyle Oscar kazandı ve bu unvanı elde eden gelmiş geçmiş en yaşlı aktör oldu. Plummer, bir ödül ve iki adaylık kazandığı Akademi Ödülleri başarısını kariyerinin son on yılında oluşturdu. 2010 yılında The Last Station filminde adaylık kazanan Plummer, 2017 yılında All the Money in the World filmiyle bir kez daha adaylık kazanmayı başardı.

gallery_5_3

CHRİSTOPHER PLUMMER KARİYERİ

Başarılı oyuncunun, sinemadan önce iki Tony Ödülü kazandığı tiyatro sahnesinde uzun ve beğenilen bir kariyeri vardı. Sinema tarihinde rol aldığı diğer önemli filmler arasında "The Insider", "12 Monkeys", "Star Trek VI: The Undiscovered Country" ve "A Beautiful Mind" yer alıyor. İlk ciddi eleştirel beğeni, 1956'da Stratford Festivali'nde "Henry V"ın isyancı karakterini canlandırdığı performansıyla geldi. 80'lerin başında Broadway'de "Othello"da James Earl Jones'un karşısında ve Glenda Jackson'la birlikte “Macbeth”te yer aldı.

Game of Thrones’un yazarı ağır konuştu! 'Pislikler yüzünden...'Ağır konuştu! 'Pislikler yüzünden...'

Plummer, ilk Tony Ödülü'nü 1974'te “Cyrano” müzikaliyle kazandı. 1996'da aktör John Barrymore'un hayatına dayanan “Barrymore” oyunuyla da ikinciyi kazandı. Yaşı ilerledikçe daha önemli filmlerde, daha büyük performanslara imza atan Plummer, kariyerinin en iyi on yıllık dönemlerinden birini son zamanlarında, 80 yaşından sonra yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Lady Diana rolünden sonra rotayı başka yöne çevirdiLady Diana rolünden sonra rotayı başka yöne çevirdi
Suyla şovun adresi: Köprülü Kanyon Milli ParkıSuyla şovun adresi: Köprülü Kanyon Milli Parkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

Yıllar sonra cesur sahne itirafları! Çekimler nasıl yapıldı?

Yıllar sonra cesur sahne itirafları! Çekimler nasıl yapıldı?

Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 klişe durum

Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 klişe durum

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Sinirden stresten eser kalmıyor, pamuk gibi yapıyor

Sinirden stresten eser kalmıyor, pamuk gibi yapıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Takıntılı Tom Cruise yüzünden çekimler kabusa döndü'

'Takıntılı Tom Cruise yüzünden çekimler kabusa döndü'

Hayranların fendi Disney’i yendi! Jack Sparrow geri dönüyor

Hayranların fendi Disney’i yendi! Jack Sparrow geri dönüyor

Öyle bir paylaşım yaptı ki Hızlı ve Öfkeli 9 hayranları çıldırdı

Öyle bir paylaşım yaptı ki Hızlı ve Öfkeli 9 hayranları çıldırdı

Diğer Haberler

Yeni Resident Evil filmi vizesini aldı

Yeni Resident Evil filmi vizesini aldı

Emma Corrin, Lady Diana rolünden sonra rotayı başka yöne çevirdi

Lady Diana rolünden sonra rotayı başka yöne çevirdi

Charlotte Gainsbourg, Mikhaël Hers’in yeni filmi Les passagers de la nuit’e katıldı

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

SİYAD 53. Türkiye Sineması Ödülleri adayları belirlendi

SİYAD 53. Türkiye Sineması Ödülleri adayları belirlendi

Thor: Love and Thunder filminden sızan görüntüler şaşırttı

Setten sızan görüntüler şaşırttı

The Eternals’ın yıldızı Salma Hayek: 'Çok rahatsız ediciydi'

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.