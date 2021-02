Oscar ödüllü aktör Christopher Plummer hayatını kaybetti

Neşeli Günler filmindeki Kaptan Von Trapp rolüyle hafızalara kazınmış ünlü Kanadalı aktör Christopher Plummer, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Kötü haberi Christopher Plummer’ın 46 yıllık arkadaşı ve menajeri olan Lou Pitt verdi. Lou Pitt duyurusunda; "Chris, eski moda davranışları, kendini küçümseyen mizahı ve kelimelerin ahengiyle mesleğini derinden seven ve saygı duyan olağanüstü bir adamdı. Kanadalı kökenlerinden derinden zevk alan ulusal bir hazineydi. Sanatı ve insanlığı sayesinde tüm kalbimize dokundu ve efsanevi yaşamı tüm nesiller boyu sürecek. O sonsuza kadar bizimle olacak." dedi.

Christopher Plummer, en çok Oscar ödüllü müzikal "The Sound of Music performansıyla tanınıyor. Ayrıca, 2012 yılında "Beginners" filmindeki yardımcı rolüyle Oscar kazandı ve bu unvanı elde eden gelmiş geçmiş en yaşlı aktör oldu. Plummer, bir ödül ve iki adaylık kazandığı Akademi Ödülleri başarısını kariyerinin son on yılında oluşturdu. 2010 yılında The Last Station filminde adaylık kazanan Plummer, 2017 yılında All the Money in the World filmiyle bir kez daha adaylık kazanmayı başardı.