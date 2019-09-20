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Oscar ödülü Brad Pitt’in umurunda değilmiş!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 20.09.2019 08:14 | Son Güncelleme

Oscar ödülü Brad Pitt’in umurunda değilmiş!

Oscar ödülü Brad Pitt’in umurunda değilmiş!

Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da) ve Ad Astra (Yıldızlara Doğru) filmlerindeki performanslarıyla 2020 Oscar’ı için aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan Brad Pitt’in Oscar ödülünde gözü yokmuş. 55 yaşındaki aktör, Oscar için yapılacak herhangi bir kampanyada yer almak istemediğini açıkladı.

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Yıl boyunca Cannes Film Festivali, Venedik Film Festivali ve Toronto Film Festivali'ne iki filmle birden katılarak ödül sezonunun gündeminde olan Brad Pitt açıklamasında şunları söyledi:

Oscar kampanlarından uzak duracağım. Hiçbir zaman bilemezsin tabii, kazanmak harika bir şey. Ama asıl hedef, filmin bir yer edinmesi, şimdi mi yoksa bir on yıl sonrasında mı konuşuluyor olmasını sağlamak. Oscar’ın peşinde koşmanın bir hikaye anlatmanın saflığına bir kötülük ve köstek olmak olduğunu düşünüyorum

Ad Astra ile şansı daha yüksek

Ad Astra filmi hakkında yapılan eleştirilerde, ünlü aktörün En İyi Aktör ödülü için, Once Upon a Time in Hollywood’dan daha fazla 2020 Oscar şansının olduğu öngörülüyor. Venedik'te En İyi Film ödülüne aday gösterilen Ad Astra, ödülü Joker'e kaptırmıştı. Once Upon a Time in Hollywood için ise Leonardo DiCaprio’nun yanında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adaylığı alabileceği düşünülüyor. Ancak Pitt’in Oscar kampanyalarına katılımının olmamasının, yaptığı işlere olan ilgiyi çekmeyi azaltacağı görüşü de yaygın.

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Başarılı aktör Brad Pitt son olarak The Big Short filmiyle Oscar'a aday gösterildi. Ondan önce Money Ball, The Curious Case of Benjamin Button ve Twelve Monkeys filmleriyle adaylık aldı. Aktör sadece yapımcısı olduğu 12 Years A Slave üzerinden Oscar ödülüne uzanabildi.

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